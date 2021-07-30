Gültak: Devletimiz yangın bölgesinde seferber olmuş durumda

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, Silifke Yeşilovacık ve Aydıncık'ta söndürme çalışmaları aralıksız devam eden orman yangınlarını yerinde inceledi. Başkan Gültak, yangınla mücadele çalışmaları hakkında Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, Aydıncık Belediye Başkanı Ferat Aktan, AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt, MHP Silifke İlçe Başkanı Levent Nogay'dan bilgi aldı.

"DEVLETİMİZ VE TÜM KURUMLARIMIZ SEFERBER HALDE"

"Hayatlarını riske atarak yangınla fedakârca mücadele etmeleri nedeniyle itfaiye ekiplerine ve orman çalışanlarına teşekkür ediyorum" diyen Başkan Gültak, "Bölgenin bir insanı olarak neler olduğunu yerinde görmek ve vatandaşlarımızla görüşerek onlara biraz moral vermek için geldik. Belediyemizin arazözlerini, işe yarayacak iş makineleri ile araçların çoğunu da personellerimizle birlikte Silifke ve Aydıncık'a dün geceden itibaren sevk ettik. Bölgede elektrikler kesik, ayrıca su ve gıda ihtiyacı var. Dünden itibaren Aydıncık, Silifke ve daha birçok bölgemize TIR'lar dolusu su ulaştırdık" dedi.

"ORMANLARIMIZ CİĞERİMİZ, CİĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKALIM"

Başkan Gültak, yangında yaşamını yitiren vatandaşlara rahmet, yaralananlara şifalar dilediği belirterek, "Bu ormanlar bizim ciğerlerimiz. Yangının yarattığı tahribatın giderilmesi maalesef 50-60 yılı bulabiliyor. Eğer yangınlar kasıtlı çıkarılmış ise yapanları lanetliyorum. Buralarda spor yapan, pikniğe gelen insanlarımız da daha dikkatli olmalı. Ormanlarımıza sahip çıkıp korumalı, temiz tutmalıyız. Devletimiz uçak, helikopter ve tüm imkânlarıyla burada seferber olmuş durumda. Bölgede 3 helikopter sürekli çalışıyor ve müdahale ediyor. Devletimiz, evleri yanan insanlarımıza elini uzatacaktır. Belediye başkanlarımız da araç ve personelleriyle seferber haldeler. İnşallah en kısa sürede bu yangınlar kontrol altına alınacaktır" diye konuştu.