Hatay’da 2 adrese eş zamanlı operasyon

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri ateşli silahlarla meydana gelen olayların önlenmesi ve bu olaylarda kullanılan silahları polis sorumluluk bölgesine getiren, ticaretini yapan şahıslara yönelik iki ayrı adrese operasyon düzenledi.

İlçe merkezinde A.D. isimli şahsın ikametine yapılan operasyonda 1 Adet Ruhsatsız Tüfek, 53 Adet Dolu Fişek ve 2 Adet 7,65 Tabancaya ait Şarjör ele geçirilirdi.

Eş zamanlı olarak M.A.K. isimli şahsın ikametine yapılan operasyonda ise 2 Adet Ruhsatsız Tüfek, 3 Adet Dolu Fişek, 1 Adet Kurusıkı Tabanca ve 148 Adet Dolu Fişek ele geçirildi olayla ilgili kasten yaralama ve mala zarar verme suçundan aranan S.A. ile birlikte A.D. ve M.A.K. gözaltına alındı.