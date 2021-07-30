Hatay’da esrar operasyonu: 1 kişi tutuklandı

İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Grup Amirliği ve İstihbarat Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan neticesinde, ilçe merkezinde bir araç durduruldu. Durdurdukları araçta arama yapan ekipler, aracın zula tabir edilen bölgesine gizlenmiş 600 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili Gözaltına alınan A.A. ve K.B. emniyet müdürlüğünde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen K.B. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, A.A. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.