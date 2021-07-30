Hatay’da sokak satıcılarına operasyon

Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Antakya'nın Koşlasaray mahallesinde 4 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8,55 gram Metamfetamin, 1,17 gram Takoz Esrar ve Daralı 3 kilo 030 gram Metamfetamin karışımlı Kristal ele geçirildi. Olayla ilgili H.A, A.H., O.A. ve M.G.isimli şahıslar gözaltına alındı.

Samandağ'ın Çöğürlü Mahallesinde bulunan bir adrese düzenlenen operasyonda ise Daralı 3,70 gram Kubar Esrar, Boyları 25 cm ile 40 cm arasında değişen 3 kök Kenevir Bitkisi, 1 adet toplu tabanca ve tabancaya ait 17 adet dolu fişek, 1 adet tabanca ile 1 adet şarjör ve şarjöre ait 4 adet dolu fişek ele geçirildri. Olayla ilgili S.D. isimli şahıs gözaltına alındı.

Yapılan operasyonlarda ayrıca uyuşturucu madde kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan 1 yıl 8 ay kesilmiş hapis cezası bulanan İ.U. isimli şahıs yakalandı.