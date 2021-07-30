Havacılardan 71 bin fidan bağışı

Türkiye genelinde ormanlara ağaç dikilmesi için başlatılan fidan bağışı kampanyalarına havacılık sektörü şimdiye kadar 71 bin fidan bağışı yaptı

İGA'DAN 50 BİN FİDAN BAĞIŞI

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, Orman Genel Müdürlüğü'ne 50 bin fidan bağışı gerçekleştirdini duyurdu.

İGA'nın sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada "Ülkemizin ciğerlerinin yeniden nefes almasına katkı sağlamak üzere Orman Genel Müdürlüğü'ne 50 bin fidan bağışı gerçekleştiriyoruz denildi

HER ÇALIŞAN İÇİN BİR FİDAN

Grup şirketleriyle birlikte 16 bine yakın çalışanı bulunan TAV Havalimanları Holding her personel için TEMA Vakfı'na 1 fidan bağışı yapacağını duyururken Türkiye Havayolu Pilotları Derneği TALPA da, 5 bin 67 üyesinin her biri adına 1 fidan bağışladı.