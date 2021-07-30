İBB 302 havalimanı taksisinin ruhsatını iptal etti

Ancak, İstanbul Havalimanı'nda hizmet veren bu taksilerin ilk olarak 150'sinin, nihai olarak ise 302'sinin, önceki yaptırımların nedenini oluşturan İBB sistemine yanlış/hatalı belge yüklenmiş olması durumunu düzeltmediği öne sürüldü. İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (TUHİM), bu nedenle güncel Taksimetre Metrolojik Muayene Belgelerini ibraz etmelerine kadar, bu 302 taksiye "şartlı yaptırım" uygulaya başladı ve çalışma ruhsatlarını tekrar askıya aldı. Bu şartlı yaptırım kapsamında; belgeleri askıya alınan esnaftan, İBB sisteminde gerekli düzeltmeleri yapanların geçici çalışma ruhsatları tekrar aktif hale getirileceği belirtildi. Ruhsatı askıya alınan taksiler, trafik kontrolü yapan polis ve jandarma ekiplerinin denetimlerinde, bu belgeleri ibraz edemeyeceklerinden, cezai işleme tabi tutulacaklar ve araçları bağlanacak.



İDDİALAR ASILSIZ ÇIKMIŞTI

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatif Başkanı Fahrettin Can aynı yöne giden iki taksinin farklı ücret tarifesi uygulandığı yönündeki iddialar üzerine kendi talepleri doğrultusunda yapılan denetimlerle ilgili açıklamada bulunmuştu. Can yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Talebimiz üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın ilgili yetkili birimleri geldi. Yaklaşık 50 araç üzerinde denetime tabii tuttular. Onlarla ilgili yapılan çalışmalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Taksimetrenin fazla yazması söz konusu değil. Ancak bazı basın organlarında çıkan haberlerde taksicilerin özellikle havalimanı taksilerinin taksimetrelerle oynayarak, hile yaparak fazla para yazdırdığı iddia edildi. Külliyen yalandır, çok yakında da bakanlığımız resmi raporları açıklayacaktır."