İstanbul İETT ücret tarifesi 2021: Zamlı ücretler ile tam ve öğrenci aylık akbil fiyatları ne kadar oldu? Güncel İstanbulkart ve metrobüs ücretleri

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısının ardından, sübvanseler, gelir ve gider kalemleri değerlendirilerek toplu taşıma ücretlendirmelerine zam yapıldı. Zamlı ücretler ile tam aylık akbil ne kadar, öğrenci aylık akbil fiyatları ne kadar oldu, mavi kart kaç TL diye merak eden vatandaşlar güncel veriler için sabah.com.tr'yi ziyaret ediyor. İşte 2021 İstanbul İETT ücret tarifesi ile güncel İstanbulkart fiyatlandırma listesi.

AKBİL FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, enflasyon, yakıt giderleri, asgari ücretin artışı gibi sebeplerden ötürü ulaşım ücretlerine yüzde 24,12'lik zam talep edildi. Toplantıda, ulaşım zamlarının her yılın temmuz ayında yapılması kararlaştırılırken, değerlendirmeler sonucunda ulaşıma yüzde 15 zam yapılması kararlaştırıldı.