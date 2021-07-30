Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da otobüs, metro, Marmaray, metrobüs ve aktarma fiyatları ne kadar? Tam ve öğrenci İETT bilet ücretleri
Giriş Tarihi: 30.7.2021 12:00

İstanbul’da otobüs, metro, Marmaray, metrobüs ve aktarma fiyatları ne kadar? Tam ve öğrenci İETT bilet ücretleri

İstanbul’da otobüs, metro, Marmaray, metrobüs ve aktarma fiyatları ne kadar? Tam ve öğrenci İETT bilet ücretleri

İstanbul’da toplu ulaşım ücretlerine gelen zam büyükşehirde yaşayan vatandaşların gündemine oturdu. Her gün milyonlarca vatandaşın kullandığı otobüs, metro, metrobüs, Marmaray ücretleri, kararlaştırılan yüzde 15’lik zamdan etkilenecek. Bu zamla birlikte pek çok kişi “İstanbul’da otobüs, metro, Marmaray, metrobüs ve aktarma fiyatları ne kadar olacak?” diye araştırıyor. 2021 zam tarifesine göre toplu taşıma ücretlendirmesi ve aktarma fiyatları haberimizde. İşte Tam ve öğrenci İETT bilet ücretleri.

İETT araçlarına gelen yüzde 15 oranındaki zamdan, mavi kart ve aylık akbil fiyatları da etkilenecek. Bu kapsamda İstanbul'da aktarma fiyatları ile otobüs, metro, Marmaray metrobüs fiyatları da yüzde 15 oranında artış gösterecek. Temmuz ayının son günü kararlaştırılan zamlı tarifenin ağustos ayı içinde geçerli olması bekleniyor. Tam ve öğrenci İETT bilet ücretleri ve İETT zamlı ücret tarifesi haberimizde.

AKBİL FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, enflasyon, yakıt giderleri, asgari ücretin artışı gibi sebeplerden ötürü ulaşım ücretlerine yüzde 24,12'lik zam talep edildi. Toplantıda, ulaşım zamlarının her yılın temmuz ayında yapılması kararlaştırılırken, değerlendirmeler sonucunda ulaşıma yüzde 15 zam yapılması kararlaştırıldı.

İSTANBUL GÜNCEL OTOBÜS, METRO, MARMARAY VE METROBÜS FİYATLARI

Zamlı İETT ücret tarifesine göre uygulamaya konulan yüzde 15'lik zamla;

3,50 TL olan tam elektronik bilet 4,25 TL'ye,

1,70 TL olan öğrenci bileti ise 1,95 TL'ye çıktı.

AYLIK AKBİL FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Zamlı fiyatların uygulamaya koyulmasıyla birlikte; aylık akbil olarak bilinen ve 275 lira olan tam mavi kart 317 lira,

50 lira olan aylık öğrenci kartı 57 liradan satılacak.

AKTARMA TARİFESİ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Tam 1. Aktarma: 2,50'den 2,87 TL'ye yükseldi.

Öğrenci 1. Aktarma: 0,75 TL'den 1.12 TL'ye yükseldi.

Sosyal Kart 1. Aktarma: 1,50 TL'den 1,72 TL'ye yükseldi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’da otobüs, metro, Marmaray, metrobüs ve aktarma fiyatları ne kadar? Tam ve öğrenci İETT bilet ücretleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA