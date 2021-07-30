İstanbul’da otobüs, metro, Marmaray, metrobüs ve aktarma fiyatları ne kadar? Tam ve öğrenci İETT bilet ücretleri

İETT araçlarına gelen yüzde 15 oranındaki zamdan, mavi kart ve aylık akbil fiyatları da etkilenecek. Bu kapsamda İstanbul'da aktarma fiyatları ile otobüs, metro, Marmaray metrobüs fiyatları da yüzde 15 oranında artış gösterecek. Temmuz ayının son günü kararlaştırılan zamlı tarifenin ağustos ayı içinde geçerli olması bekleniyor. Tam ve öğrenci İETT bilet ücretleri ve İETT zamlı ücret tarifesi haberimizde.

AKBİL FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, enflasyon, yakıt giderleri, asgari ücretin artışı gibi sebeplerden ötürü ulaşım ücretlerine yüzde 24,12'lik zam talep edildi. Toplantıda, ulaşım zamlarının her yılın temmuz ayında yapılması kararlaştırılırken, değerlendirmeler sonucunda ulaşıma yüzde 15 zam yapılması kararlaştırıldı.