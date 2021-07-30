Kaçkar dağlarına tırmanan 2 Ukraynalı dağcı kayalıklara düştü

Çamlıhemşin ilçesi Kavrun Yaylası yolu üzerinden Kaçkar Dağları'na tırmanış yapan 8 kişilik Ukrayna uyruklu dağcılık ekibinden, Maryna Shavkutina (35) ve Mykola Shynkevych (45) adında 2 kişi, dün akşam saatlerinde dengesini kaybederek kayalık alana düştü. Yaralanan dağcılar için gruptaki 2 dağcı, bulundukları alandan telefonla iletişim kuramayınca yardım istemek için yaylaya döndü.

Gruptan ayrılarak yardım çağrısı için yola çıkan diğer dağcılar, telefon şebekesinin uygun olduğu bölgeye ulaşarak, bugün saat 14.00 sularında 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşarak yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri, yaylaya dönen 2 dağcı ile buluştu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle helikopter desteği sağlanamayan bölgede diğer ekipler de yaralı dağcılara ulaşmaya çalıştığı belirtildi.Ekipler, yoğun sis nedeniyle 3 bin 750 metre rakımdaki bölgeye ulaşabilmek için araçlarını terk etti. Yaklaşık 3 saatlik yürüyüşün ardından ekiplerin olay yerine ulaşması bekleniyor.