Kan davası can aldı

Gaziantep'te bir kişi, geçtiğimiz ay amcasını öldüren kişinin kardeşini jandarma karakolunun önünde öldürdü.

Şehitkamil ilçesi Aktoprak Jandarma Karakolu yakınlarında meydana gelen olayda, geçtiğimiz aylarda Şehitkamil ilçesi Karpuzkaya Mahallesi Muhtarı Mustafa Kaygın'ın öldürülmesi nedeniyle aralarında husumet bulunan akraba iki ailenin bireyleri arasında tartışma çıktı. İki grup arasındaki tartışma, ifade vermek için geldikleri Aktoprak Jandarma Karakolu yakınlarında kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iki taraf da üzerlerinde taşıdıkları silahları çıkararak birbirlerine ateş etmeye başladı.

Çıkan silahlı kavga esnasında bir ay önce öldürülen muhtar Mustafa Kaygın'ın yeğeni Mesut Kaygın'nn (47) ateşlediği silahtan çıkan kurşunlar, muhtarı öldüren Kenan Kaygın'ın kardeşi Cahit Kaygın'a(39) isabet etti. Vücuduna isabet eden kurşunlar sonucu ağır yaralanan dört çocuk babası Cahit Kaygın olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Cahit Kaygın'ın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cahit Kaygın'ın öümüne neden olan Mesut Kaygın ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.