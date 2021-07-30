Karşıyaka Belediyesine çarpıcı soru: Tacizci mi istihdam ediliyor?

Karşıyaka Belediyesi'nde HDP logosu ile başlayan skandalların ardı arkası kesilmiyor. İlçede son skandalın adıysa tacizci istihdamı iddiası oldu! AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Didem Dereboylu Keseli, TBMM'deki bir soru önergesine verilen cevaba göre Cemil Tugay ve yönetiminin, belediye bünyesinde daha önce kamudaki görevinden taciz nedeniyle ihraç edilmiş bir isme görev verdiğini söyledi.

Keseli, "CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun TBMM'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na sorduğu bir sorunun cevabında, geçmişte Bakanlık bünyesinde görev alırken, ismi taciz ile yan yana gelip 2 adet maaş kesintisi ve akabinde görevden uzaklaştırılma cezası alan bir kişinin, Karşıyaka Belediyesi'nde görev yapmaya başladığı ifade ediliyor. Dolayısıyla eğer bu kişi aklanmadıysa, bu demek oluyor ki devlet tarafından taciz nedeniyle görevden uzaklaştırılan kişi, Karşıyaka Belediyesi'nde kendine yer bulabiliyor. Karşıyaka Belediye Başkanı Sn. Cemil Tugay'ın bu konuyu açıklığa kavuşturması, kamuoyuna karşı zaruri bir görevidir. Bunca sicili tertemiz insan varken böyle bir istihdam, akıl alır gibi değildir. " dedi.

KESELİ, BAŞKAN TUGAY'A SORDU

Keseli, "Kadın hakları konusunda geçmişte de tartışmalı billboard afişleri hazırlayan Karşıyaka Belediyesi'nde, son dönemde HDP skandalından sonra bir de taciz ile ismi yan yana gelmiş bir kişinin bulunduğu bilgisi bizi ne acıdır ki şaşırtmadı. Bugüne kadar ilçedeki her probleme karşı genel siyaset üstünden bilgi kirliliği yaratarak hedef şaşırtmaya çalışan Karşıyaka Belediyesi, umarım böylesi hassas bir konuyu da sulandırmaya çalışmaz. AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı kimliğimin yanında Karşıyakalı bir kadın ve Karşıyakalı bir anne olarak açıkça soruyorum; Sayın Tugay, belediyemizde tacizci istihdamı mı var?" dedi.