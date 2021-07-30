Kırıkkale'de orman ve ağaçlandırma sahalarına girişler yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamada, "Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon kararları gereğince 30 Temmuz - 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında görevli personel hariç her ne maksatla olursa olsun Kırıkkale 100. Yıl Devlet Ormanı'na, Yuva, Hasandede, Dinek Dağı, Çelebi, Ahılı köyü, Çelebi Karabucak köyü ağaçlandırma sahalarına, Selamlı, Bıyıkaydın, Ulaklı, Koçubaba, Dağsolaklısı, Kavlak, Kenanbeyobası, Mehmetbeyobası, Gazibeyli köyleri ile Karakeçili Kızılırmak, Keskin Attepesi ve çevresindeki ağaçlandırma sahalarına, Dinek dağı orman alanına, Çipideresi, Dağsolaklısı ile Hisarköy çevresindeki toprak muhafaza sahaları ile Sulakyurt ilçesi Deredüzü köyü çevresindeki ağaçlandırma sahalarına, Pazarcık köyü ve Kırıkkale yolu üzerindeki ağaçlandırma sahası ile Sulakyurt ilçesi Özdere ağaçlandırma sahası, Delice ilçe merkezi çevresindeki Erozyon Kontrol Sahasına, Kazmaca ağaçlandırma sahası, Yahşihan ilçesi Irmak ve Kılıçlar ağaçlandırma sahaları, Küçükavşar, Meşeyayla, Büyükyağlı, Çongar, Çatallı köyleri rehabilitasyon sahalarına ve her türlü orman ve ağaçlandırma sahalarına girmek yasaktır." denildi.

Yasaklanan bölgelerde emniyet, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait görevlilerin ortaklaşa sahada devriye görevinde olacağı belirtildi.

Öte yandan Valilikçe belirlenmiş olan piknik alanlarında vatandaşların pikniklerinin yapılmasına devam edileceği kaydedildi.