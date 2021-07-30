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Giriş Tarihi: 30.7.2021

Komiser Elif’i kurtaran telefon

EMİR SOMER EMİR SOMER
Komiser Elif’i kurtaran telefon

Polis Nasuh Çulcu, kadın komiseri rahatsız ettiği için rapor tutan emniyet müdürünü öldürmüştü. Komiser Elif Ş., “Sabah arkadaşım arayıp, ‘Nasuh buralarda, gelme’ diye uyardı” dedi

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i (46) 13 Temmuz Salı günü şehit eden ve tutuklanan 4 yıllık polis memuru Nasuh Çulcu'nun (28), Komiser Elif Ş.'yi rahatsız ettiği öne sürülmüştü. Durumu öğrenen Cevher'in bu durumu rapor ettiği ve katil Çulcu'ya ikaz yazıldığı iddia edilmişti. Katil Nasuh Çulcu'yu tanıyanlar; Çulcu'nun konuyu takıntı haline getirdiğini ve Elif Ş.'yi sürekli rahatsız ettiğini ileri sürerken; SABAH, Komiser Elif Ş.'nin ifadesine ulaştı. Elif Ş.'nin şunları söylediği öğrenildi: "Sürekli taciz ve rahatsız ediyordu. Beni takıntı haline getirdiğini mesai arkadaşlarım da biliyordu. Rapor tutup amirlerime verdim. Soruşturma başlatıldı. Nasuh Çulcu'nun, Cevher'i şehit ettiği günün sabahı Polisevi'nden bir arkadaşım aradı. 'Nasuh buralarda dolaşıyor. İki gün sonra ilişik kesecek. Sakın gelme' dedi. Ben de tedbiren evden çıkmadım."
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Komiser Elif’i kurtaran telefon
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