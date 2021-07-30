Tartıştığı komşusunu silahla yaralayıp kaçtıktan sonra yakalandı

Kocaeli Körfez İlçesinde bulunan Körfezkent 4. Etap sitesinde, Perşembe günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Site sakinlerinden olan M.K., kendisi ile aynı sitede oturan komşusu Mehmet Bahadır E'yi silahla vurarak yaraladı.

İddialara göre 2 gün önce bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışan M.K ile site içerisinde emlakçı dükkanı bulunan komşusu Mehmet Bahadır E.önceki akşamda telefonda tartıştıktan sonra, Mehmet Bahadır E'nin site içerisinde bulunan iş yerinde buluşma kararı aldı. Burada birbirleri ile tekrar tartışmaya başlayan ikiliden M.K, üzerinde bulunan silahı çıkartarak Mehmet Bahadır E.'ye ateş açtı. Bacağına isabet eden iki kurşunla yaralanan Mehmet Bahadır E. Kanlar içinde yerde kalırken, M.K. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mehmet Bahadır E. ambulansla Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kayıplara karışan M.K. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.