KSO’dan aşı farkındalığı için seminer

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, bir televziyon kanalında katıldığı canlı yayın programında, sanayi kuruluşlarında aşılanma oranının artması için oda olarak yapacakları çalışmalara dair önemli açıklamalarda bulundu. Zeytinoğlu, yeniden tam kampanya ya da kısmi kapanmaya sıcak bakmadıklarını paylaştı, "Sanayi kuruluşlarında aşılanmanın yaygınlaşması adına Kocaeli Valiliğimizin önderliğinde, üye firmalarımıza yönelik uzmanlar tarafından farkındalık seminerleri düzenlemeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

FARKINDALIK SEMİNERLERİ

Zeytinoğlu, oda olarak KSO üyesi firmalara çağrı yaptıklarını ve Kocaeli Valiliği önderliğinde yapacakları farkındalık seminerleri hakkında bilgilendirmede bulunduklarını belirtti. Zeytinoğlu konuyla ilgili şunları söyledi: "Biz hakikaten son dönemde hiç tahmin etmediğimiz sıkıntılarla yüz yüze geldik ve bunların çözümleriyle ilgili çaba sarf ettik. Bundan 2 ay evvel firmalarımız, 'ücretlerini ödeyelim çalışanlarımıza aşı yaptıralım' diye odamıza talepte bulundu.

YÜZDE 50 SEVİYELERİNDE

Biz de Türkiye Odalar ve Borsalar Odalar Birliği vasıtasıyla bu talebi hükümetimize, bakanlarımıza ilettik. Fakat ülkemizde aşı miktarı belirli bir seviyeye eriştikten ve tüm vatandaşlarımızın aşılanmaya başlamasından sonra aynı firmalar aşı oranının yüzde 45-50 mertebesinde olduğunu söyledi, diğer çalışanların aşılanmaya sıcak bakmadığını paylaştı."

KOCAELİ VALİLİĞİ İLE BİRLİKTE

Bu noktada sanayi kuruluşlarında aşılanma oranın artması adına Kocaeli Valiliği önderliğinde bir bilgilendirme çalışması başlatmaya karar verdiklerini aktaran Zeytinoğlu, "Oda olarak Kocaeli Valiliğimizin de önderliğinde firmalarımızda aşı karşıtı görüşleri düzeltme adına bir takım seminerler vermeyi planlıyoruz. Bunun için sanayi kuruluşlarına çağrımızı yaptık. İnsanların aşı olması konusunda çabamız sürüyor" dedi.

KAPANMAYI İSTEMEYİZ

Vaka sayılarındaki artış nedeniyle 'kapanma' konusunun yeniden gündeme gelmesine ilişkin görüşlerini de paylaşan Zeytinoğlu, "Tabii ki kapanmayı hiç istemeyiz. Tamamen veya kısmi kapama olursa ya da aşı olmayanların restorana, sinemaya girmesi engellenirse belki kişiye yasal bir düzenlemeyle engel konmuş olur ancak hem sinema salonu sahibini hem lokanta sahibini de cezalandırmış oluruz. İşin bu kısmı bizim uzmanlık alanımız değil elbette ancak aşı karşıtlarının ikna edilmesi konusunda hükümetimizle birlikte çaba göstereceğiz" şeklinde konuştu.