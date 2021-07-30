Kütahya’daki yangın kontrol altına alındı

Kütahya'nın Emet ilçesinde bulunan Karaçam ormanlık alanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kontrol altına alındı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yanı sıra Kütahya, Emet, Gediz Belediye İtfaiye ekipleri ve arasözler sevk edildi. Çalışmalara, Orman Bakanlığına ait bir helikopter de söndürme çalışmalarına katıldı.

Yaklaşık 5 hektarlık alanda etkili olan yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun ve fedakarca çalışmaları ile kısa sürede kontrol altına alındığı açıklandı.

Kütahya Valisi Ali Çelik yaptığı açıklamada; "Kütahya, ülkemizde en çok ormanlık alana sahip iller arasında. Emet İlçesi Kamrık Köyü mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını büyümeden cansiperane gayret ve çalışmalarla kısa sürede kontrol altına alan Orman Bölge Müdürlüğü Ekipleri ve Çevre Belediye Ekiplerine şükranlarımı sunuyorum." dedi.