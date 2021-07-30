Kuyucuk Gölü kurudu, kuşlar terk etti

Dünya genelinde devam eden küresel ısınma ve kuraklıktan bir çok bölge nasibini aldı. Yurdun bir çok noktasında kuraklık nedeniyle tarım ve hayvancılık alanında büyük sorunlar yaşayan vatandaşlar, bunaltıcı sıcakların ise devam etmesiyle zor günle yaşıyor. Kuraklık sadece tarım ve hayvancılık sektörünü değil bir çok doğal güzelliğe de yeni sorunlar açtı. Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan bir çok göl ve sulak alan, zamanında yağmurların yağmaması ve aşırı sıcaklıklara bağlı olarak kurudu. İlk baharda göçmen kuşlara ev sahipliği yapan, on binlerce kuşun yaşam alanı haline gelen, uluslararası sulak alanları koruma sözleşmesi Ramsar kapsamında korunan Kars'ın Arpaçay ilçesinde bulunan Kuyucuk Gölü'de kuraklıktan nasibini aldı.

245 hektarlık göl, 416 hektarlık alanda bulunan Kuyucuk Gölü tamamen kurudu. Gölün tamamen kuruması sonrası, bölgede bulunan göçmen kuşlarda gölü tamamen terk etti. Yaklaşık 230'un üzerinde kuş türünün tespit edildiği göl, her yıl Ekim ayının sonu Kasım ayının ilk haftasında yaklaşık 40 bin göçmen kuşu ağırlıyordu. 1997 yılında 13 metre derinlikte olan gölde 2021 yılının Temmuz ayında bir damla su kalmadı.



Gölün eski hali