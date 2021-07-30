Maltepe’de hayali daireleri 15 sattı! Binlerce lira ile kayıplara karıştı



"EV SAHİBİ OLMA HAYALİYLE PEŞİNAT VERDİK"

Ev alma hayaliyle dolandırıldıklarını iddia eden Murat Eker, "2018 yılında burada bulunan eski bir binanın yıkıldıktan sonra yerine dikilecek olan yeni binadan 350 bin lira değerinde olan ev için 100 bin lira peşinat vererek daire aldık. Aradan 1 sene geçmiş olmasına rağmen yıkılacağı söylenen bina yıkılmadı. Aslında o dönemde de müteahhitten şüphelenmiştik fakat parayı verdiğimiz için elimiz kolumuz bağlıydı. Kısa bir süre sonra bize olmayan daireleri satan müteahhidin battığını duyduk. Dikilecek olan bina başka bir firmaya devredilmiş. Yeni gelen firma bizden ekstra olarak 100 bin lira daha istedi. Biz de ev sahibi olma hayaliyle onu da verdik" dedi.