Marmaris’te alevlerin arasında yaşamını yitiren Şahin, son yolculuğuna uğurlandı

Marmaris'teki yangının ilk gününde 25 yaşındaki Şahin Akdemir, diğer vatandaşlar gibi söndürme çalışmalarına kahramanca destek verdi. Akdemir, yangının ilk çıktığı alanın hemen arka tarafında bulunan Asparan mevkiisinde söndürme çalışmalarını sürdüren itfaiye ekiplerine motosikletiyle içme suyu götürürken alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi.

CENAZESİ MAHALLESİNDEN KALKTI

Muğla Adli Tıp Kurumu Başkanlığında yapılan otopsinin ardından Akdemir'in cenazesi Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Sazak mahallesinde bulunan Merkez Camii'ne getirildi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akdemir, ailesinin yaşadığı Sazak mahallesinde bulunan Gedik Mezarlığına defnedildi.

DEVLET ERKANI CENAZEYE KATILDI

Akdemir'in cenaze törenine, AK Parti Genel Başkanvekili ve eski Başbakan Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, milletvekilleri, ailesi ve sevenleri katıldı.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİNİN ARDINDAN BELİRLENECEK

Alevlerin büyümesiyle arada kalan Akdemir'in yanarak mı yoksa dumandan zehirlenerek mi hayatını kaybettiği otopsi raporunun ardından belirlenecek.