Temmuz ayında başvuruları alınan MSB Pertem işçi alımı için geri sayım önceki gün sona erdi. Çarşamba günü MSB tarafından açıklanan takvime göre, MSB Pertem 2553 işçi alımı kura sonuçları açıklandı. MSB tarafından belirlenen adımlara göre, MSB Pertem işçi alımı kura sonucu sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte, 2021 Temmuz MSB Pertem ilçi alımı kura sonuçları ve TC kimlik numarası ile isim listesi sorgulama ekranı...

2021 MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2 bin 533 işçi alımını kura yöntemiyle bu hafta tamamlandı. Kura çekimleri çarşamba günü saat 10:30'da noter huzurunda yapıldı.