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Giriş Tarihi: 30.7.2021 12:06 Son Güncelleme: 30.7.2021 12:06

MSB 2553 işçi alımı sonucu sorgulama: 2021 MSB Pertem işçi alımı kura sonuçları, isim listesi!

MSB 2553 işçi alımı sonucu sorgulama: 2021 MSB Pertem işçi alımı kura sonuçları, isim listesi!

MSB Pertem işçi alımında kritik tarih geldi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2021 yılı için gerçekleştirilecek olan işçi alımı kura çekilişi bugün gerçekleştiriliyor. Noter huzurunda canlı olarak yapılacak olan MSB Pertem işçi alımı kura çekilişi T.C. kimlik numarası ile sorgulanabilecek. Peki, MSB Pertem işçi alımı kura çekilişi sonuçları nasıl sorgulanır?

Temmuz ayında başvuruları alınan MSB Pertem işçi alımı için geri sayım önceki gün sona erdi. Çarşamba günü MSB tarafından açıklanan takvime göre, MSB Pertem 2553 işçi alımı kura sonuçları açıklandı. MSB tarafından belirlenen adımlara göre, MSB Pertem işçi alımı kura sonucu sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte, 2021 Temmuz MSB Pertem ilçi alımı kura sonuçları ve TC kimlik numarası ile isim listesi sorgulama ekranı...

2021 MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2 bin 533 işçi alımını kura yöntemiyle bu hafta tamamlandı. Kura çekimleri çarşamba günü saat 10:30'da noter huzurunda yapıldı.

MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

MSB BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİ?

MSB 2 bin 533 açıktan işçi alımı için 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olanlar başvuru yapabilecek.

Başvuru için ayrıca affa uğramış olsa bile

  • Devletin güvenliğine karşı suçlar,
  • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
  • Milli savunmaya karşı suçlar,
  • Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk,
  • Zimmet,
  • İrtikap,
  • Rüşvet,
  • Hırsızlık,
  • Dolandırıcılık,
  • Sahtecilik,
  • Güveni kötüye kullanma,
  • Hileli iflas,
  • İhaleye fesat karıştırma,
  • Edimin ifasına fesat karıştırma,
  • Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmama şartları aranacak.
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