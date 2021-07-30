NASA Fire Map nedir? NASA Türkiye - Dünya yangın haritası son durum

Ülkemizde farklı illerde peş peşe meydana yangın olaylarıyla ilgili son durum merak konusu olmaya devam ediyor. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından geliştirilen ve dünya üzerinde yangın çıkan bölgelerin canlı olarak gösterildiği internet sitesi ile ilgili olarak detaylı bilgi edinmek isteyenler NASA Fire Map nedir? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

NASA FİRE MAP NEDİR?

Nasa Fire map ile NASA Türkiye - Dünya yangın haritası son durum verileri şöyle;