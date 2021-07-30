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Giriş Tarihi: 30.7.2021 23:07 Son Güncelleme: 30.7.2021 23:07

NASA Fire Map nedir? NASA Türkiye - Dünya yangın haritası son durum

NASA Fire Map nedir? NASA Türkiye - Dünya yangın haritası son durum

Türkiye’de pek çok farklı bölgede peş peşe çıkan ve kamuoyunda derin üzüntü yaratan orman yangınları son durum ile ilgili detaylar merak konusun oluyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafında yapılan son dakika açıklamasına göre 74 yangın kontrol altına alındı. Öte yandan Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından geliştirilen ve canlı olarak dünya üzerinde meydana gelen yangın olaylarının görüntülendiği internet sitesi ile ilgili olarak NASA Fire Map nedir? sorusu üzerinde yoğun araştırmalarını sürdürüyor. NASA Türkiye - Dünya yangın haritası son durum verileri ve NASA Fire Map nedir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Ülkemizde farklı illerde peş peşe meydana yangın olaylarıyla ilgili son durum merak konusu olmaya devam ediyor. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından geliştirilen ve dünya üzerinde yangın çıkan bölgelerin canlı olarak gösterildiği internet sitesi ile ilgili olarak detaylı bilgi edinmek isteyenler NASA Fire Map nedir? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

NASA FİRE MAP NEDİR?

Nasa Fire map ile NASA Türkiye - Dünya yangın haritası son durum verileri şöyle;



NASA Fire Map sistemi uydu görüntüleri yardımıyla dünya üzerinde meydana gelen yangın olaylarını tespit ederek harita üzerinde işaretleme yapabilmektedir.



FIRMS adı verilen sistemde Türkiye'nin uydu görüntülerine gelindiğinde yangın çıkan bölgeler kırmızı ve turuncu renklerle gösteriliyor.

NASA FİRE MAP İÇİN TIKLAYINIZ…


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NASA Fire Map nedir? NASA Türkiye - Dünya yangın haritası son durum
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