Okmeydanı'na köşe bucak asayiş denetimi

Okmeydanı'nda 4 ayrı noktada oluşturulacak gerçekleştirilen denetime Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Ekipleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri katıldı. Şişli Emniyet Müdürü Özay Kayhan'ın koordinasyonunda gerçekleştirilen denetimde, durdurulan araçlar didik didik aranırken, araç içindekilere üst araması yapıldıktan sonra GBT sorgusu yapıldı. Sokak aralarında ring görevi yapan motorize polis ekipleri ise şüpheli görülen kişilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan denetimler akşam saatlerine kadar sürecek.

halkın huzur ve güvenliği için konuların yoğun olarak geldiği ailenin korunması ve Kadına karşı şidettin önlenmesi için KADES uygulaması ile ilgili olarak bilgilendirme çalışması, uyuşturucu ile mücadele konusunda narkotik çalışması, genel toplamda 85 civarı personelin katılımı ile denetim gerçekleştirildi.