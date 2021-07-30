Öldürülen Canan’ın kardeşi: Öğrendiğinde kurtulmak istemişti

'İNDİRİM GÖRMEK İSTEMİYORUZ'

Mahkeme heyeti, sanık Ferhat İnne'nin tutukluluk halinin devamına karar verip davayı tanıkların dinlenmesi için 16 Eylül'e erteledi.

Mahkeme çıkışında açıklama yapan Çeviren ailesinin avukatı Filiz Tuğçe Ayrancı, "Canan Çeviren öldürülen binlerce kadından sadece biri. Elini tetiğe koyan ve hiç düşünmeden sıkan sanık, bugün ne yazık ki pişmanlık gözyaşları döktü. Ama biz buna inanmıyoruz. Giden kişi geri gelmeyecek ama en azından adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Ailesinin acısının bin nebze olsun dinmesini istiyoruz. Kesinlikle tahrik indirimi, etkin pişmanlık, iyi hal indirimi biz bunları artık görmek istemiyoruz" diye konuştu.

'CANIMIZI YAKTI, ONUN DA CANI YANSIN'

Canan Çeviren'in kardeşi Serpil Çakır da sanığa en ağır cezanın verilmesini istediklerini belirtip, "Bizim canımızı nasıl yaktıysa onun da canı yansın" dedi.