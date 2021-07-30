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Giriş Tarihi: 30.7.2021 13:30

Ölü bulunan adamın evinden sahte alkol şişeleri çıktı

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Ölü bulunan adamın evinden sahte alkol şişeleri çıktı

Bolu’da yaşayan ve arkadaşlarının kendisinden haber alamadığı 63 yaşındaki adam ölü bulundu. Evin içinde çok sayıda boş sahte alkol şişesine rastlandı.

Bolu'nun Kültür mahallesindeki bir apartmanın giriş katında yaşayan Mehmet Koday'a (63) sabah saatlerinde ulaşamayan arkadaşları durumu Koday'ın komşularına haber verdi. Koday'ın yaşadığı evin açık olan penceresinden içeri bakan komşuları şahsın yerde yarı çıplak halde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin Koday'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin evde yaptıkları incelemede plastik şişeler içinde sahte alkol yapımında kullanılan maddeler bulundu. Koday'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Ölü bulunan adamın evinden sahte alkol şişeleri çıktı
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