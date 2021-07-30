Ormanlarda piknik ve mangal yapmak yasak mı? Ormana giriş yasağı ne zaman başlayacak ve ne zaman bitecek?

Açıklamaya göre, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında İstanbul sınırları içerisinde tüm ormanlık alanlarda uygulanacak kararlar şöyle:

"İstanbul ili sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler, 30 Temmuz 2021-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca yasaklanmıştır. İstanbul İl sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara yetkililerden başkasının girmesi kesinlikle yasaktır. Bu ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaktır.

Orman Yasasının 31 ve 32. Maddesi kapsamında olan köyler/mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler/mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır.

Orman alanı civarındaki tesislerle sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır.

Enerji Nakil Hatlarının yapım ve bakımıyla ilgili kuruluşlar (BEDAŞ, AYEDAŞ ve TEİAŞ) hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır.

Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracaklardır.