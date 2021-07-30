Pastane aracı kazada takla attı! Poğaça ve börek hamurları yola döküldü

Kazada Baldız'ın aracı takla atıp sürüklenirken, Onay'ın aracı da kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı. Kazada Şener Baldız ile birlikte aynı araçta bulunan Tamara Kamil ile kızı Esra Kamil yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazanın ardından olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, diğer araç sürücüsü Nazmiye Onay'ı, ifadesini almak üzere Çekirge Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü. Kazada devrilen araçtaki poğaça ve börek hamurları yola döküldü. Trafiğe kapanan yol, kaza yapan araçların kaldırılması ve dökülen hamurların temizlenmesiyle tamamen açıldı. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.