Saç doktoru Kaan Sevinç, muhteşem saçların sırlarını anlattı

Evet, herkesin hayali ışıl ışıl parlayan saçlara sahip olmak ancak unutmayın ki sağlıklı saçlara kavuşmak aslında çok zor değil ancak biraz emek istiyor! Sadece birkaç adımda sağlıklı saçlara kavuşmak içn önerilerimize kulak verin.

SAÇINIZI DÜZENLİ OLARAK KESTİRİN

Saç şekillendiricilerin ısısına, yazın güneşe, kışın ise soğuk havaya maruz kalan saçlarınız kırılmaya çok müsait. Elbette saçınızı bakım ürünleriyle büyük ölçüde onarabilir ve yıpranmış görünümden kurtulabilirsiniz ancak yine de kırılan saçlarınızı sağlıklı bir görünüme ulaştırmanın en garanti yolu düzenli olarak kestirmektir. Pürüzsüz saçlar için her mevsim geçisinde kırıklarınızı aldırmanızı öneriyoruz. Ancak kırıklarınızı aldırdıktan sonra da rutin bakımınıza devam etmeyi ihmal etmeyin.

SAÇINIZA NEM DEPOLAYIN

Hava şartları ve ısı ile şekillendirmeler sonucunda saçınız nemini kaybediyor. Nemini kaybeden saç ise son derece bakımsız görünüyor. Nemini kaybeden saçları onarmanın en etkili yollarından biri zengin içerikli saç yağlarından kullanmak. İçeriğinde doğal bitki özleri ve vitamin bulunan saç yağları, saçınızın nem dengesini olması gerektiği seviyeye getirir ve ışıltı kazandırır. İster nemli saçınıza durulanmayan saç yağlarından kullanabilir isterseniz de zeytinyağı, hindistan cevizi yağı, argan yağı gibi yağları saçınıza sürebilirsiniz. Yaklaşık 1 saat boyunca saçınızda kalan yağı iyice durulayın. Farkı anında hissedeceksiniz! Saç yağlarının yanı sıra düzenli olarak serum ve maske de kullanmak saçınıza nem depolar.

SERUM İLE SAÇINIZI ONARIN

Saç serumunun içeriği ve ve formülü diğer bakım ürünlerine göre daha yoğun olduğu için serum, saç tellerine anında etki eder. Böylece saçınız ihtiyaç duyduğu besinleri anında bünyesine alır. Üründen ürüne kullanım şekilleri değişkenlik gösterir. Saç serumunu temiz saçınızı şekillendirmeden önce kullanabileceğiniz gibi banyo sırasında saçınızı şampuanlayıp bakım kremi uyguladıktan sonra da kullanabilirsiniz. Yoğun bir bakım isterseniz, gece serumlarını kullanmanızı öneriyoruz. Gece yatmadan önce serumu boydan uca doğru uygulayın ve sabaha mükemmel saçlar ile uyanın!

MASKE UYGULAYIN

Saçınızın ışıltılı görünmesi için bakım rutininizde mutlaka olması gereken ürünlerden biri maske. Maskeyi haftada 2 kere şampuandan sonra uygulayabilirsiniz. Etkili bir bakım için bu adımları takip edin; avucunuza aldığınız bir miktar maskeyi boydan uca doğru uygulayın. Temiz bir havlu alın ve sıcak suda iyice ıslatın. Havlunun suyunu sıktıktan sonra saçınıza sarın. Havlu sıcaklığını kaybedince, bu işlemi tekrarlayın. Maskenin toplamda 5 dakika saçınızda kalması yeterli. Maske uyguladığınız günlerde saç kremi kullanmayabilirsiniz.

SAÇ DERİNİZE BAKIM YAPIN

Saç derisi bakımı yapmak çoğu kişinin neredeyse hiç aklına bile gelmediği bir uygulama. Ancak sağlıklı saçların sırrı saç derisinden geçiyor. Saç derinizin sağlıklı kalabilmesi için uygulamanız gereken adımlar çok basit. Saç derisinin ürettiği yağı temizlemek için gün aşırı saçınızı yıkamalısınız. Eğer saçınızda çok sebum üretimi olursa kepek, aşırı yağlanma, hassasiyet, dökülme gibi problemlerle karşılaşabilirsiniz. Saçlarınızı ılık su ile yıkamaya özen gösterin çünkü sıcak su derinizin hassaslaştırır ve dökülmelere sebep olur. Saç derinizde kepeklenme problemi varsa mutlaka köpeği önleyen içerikteki şampuanlardan kullanın.

BAKIM RUTİNİNİZİ HAVA KOŞULLARINA GÖRE BELİRLEYİN

Her mevsim saçlarınızın ihtiyaçları değiştiği için farklı bakımlar uygulamanızı öneriyoruz. Yazın bakım rutininize UV korumalı ürünler kullanmaya özen gösterin çünkü güneş ışınları saçınızı kurutarak bakımsız görünmesine sebep olur. Ayrıca güneş, deniz suyu ve klora maruz kalan saçlarınızı doğal nemini kaybeder. Dolayısıyla yaz ve sonbahar mevsimlerinde mutlaka saç yağı kullanın, nemi depolayan saçlarınızın her zaman bakımlı görünür. Soğuk havalar, saç derinizi kurutabilir. Kuruyan saç derisi ise kepek, kaşıntı gibi problemlere yol açar. Bunu engellemek için kışın saç derisi bakımınıza dikkat edin, gerekirse saç toniği ya da saç derisi emülsiyonlarından kullanın. İlkbahara geçiş yapıldığı dönemlerde de bu ürünlerin yanı sıra saç serumu kullanarak soğuktan yıpranan saçlarınızı onarabilirsiniz.

VİTAMİN TAKVİYESİ YAPIN

Ürünlerle desteklediğiniz saçlarınızı aynı zamanda içten de beslemelisiniz. Bazı vitaminler, bedeninize olduğu kadar saçlarınıza da çok iyi geliyor. Örneğin A vitamini saçlarınızın dökülmesini engeller, B vitamini saçlarınızın kırılmadan ve sağlıklı uzamasını sağlar, C vitamini saçlarınızın parlaklığını arttırır, D vitamini yeni saç köklerinin oluşmasına destek olur, E vitamini ise yeni saç hücrelerinin oluşumasına, var olanların ise güçlenmesini sağlar. Beslenme alışkanlığınıza bu vitaminleri ekleyerek hem sağlığınızı hem de saçlarınızı koruyabilirsiniz.

Sağlıklı saçlar için beslenmenin önemi nedir? Kuaför penceresinden yorumlar mısınız?

Demir, çinko, vitamin B12, folik asit ve biotin içeriği yüksek besinleri tüketmek saç sağlığı için oldukça önemlidir. Bunun yanı sıra; A vitamini, E Page 2 vitamini, B grubu vitaminleri, çinko ve omega-3 saç tellerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesinde yardımcıdır.

Saç stillerinde moda dönemleri nasıl belirleniyor? Bu trendleri siz nasıl yakalıyorsunuz?

Saç trendleri ülkeye mevsime ve modaya göre değişir …. Özellikle ünlü isimlere yapılan saçlar kesimleri ve renkleri saç Trendlerini belirlemede büyük bir unsurdur ….Aynı zamanda moda ve tasarımcılar yaptıkları kreasyonlarla birlikte saç trendleri de değişir.

Amerika ve Türkiye'de kuaför vizyonu açısından farklılıklar neler?

Kesinlikle çok fark var onu belirtmek istiyorum. Türkiye genelde sonradan eğitim alan bir ülke konumunda yani; kuaför olan arkadaşlar kendilerini geliştirmek için firmaların desteği ile eğitim alıyorlar. Burada öyle bir şey yok. Çok büyük firmalardan birkaç tanesi yılda bir kere fuar zamanı böyle aktiviteler yapıyor. Onun dışında bu işleri burada okullar üstlenmiş durumda. Burada 1600 saat eğitim aldıktan sonra işiniz bitmiyor. Geri kalan eğitimleri, örneğin; iletişim eğitimleri ya da salon yönetimi ile ilgili eğitimleri almak için ekstra dersler alıyorsunuz. Matematik, vergi sistemi ve benzeri…. En önemli ayrıntılardan biri de müşteri randevu sistemi ve bunu çok iyi öğretiyorlar. Eğer bunları iyi bir şekilde yapamazsanız salon açtığınızda kesinlikle başarılı olamıyorsunuz. O yüzden de bunların altını çizerek söylüyorum, Türkiye'de olmayan bir eğitim sistemi var. Bu konulan dersleri de ekstra saat ile alıyorlar ve bu da başarıyı getiriyor. Burada lisanssız bir eleman çalıştırırsanız, o salon yedi bin küsür dolar ceza alıyor ve ikinci kez yakalanırsa salonunun kapatılması söz konusu oluyor. Amerika'dan bakınca işin bir artı kısmını bir de eksi kısmını görüyorum. Artı kısmında yeniliğe açık, üreten arkadaşlar var. Eksi kısmına geldiğimizde eğitim ve işletme konularında alt yapısı eksik, sanat olarak söylemiyorum ama alt yapısı eksik bir gençlik var ve salon açarak, en fazla beş yıl ayakta kalabiliyorlar. Benim buradan gördüğüm, çok salon açılıp, çok salon kapatılıyor. Burada pozitif olarak çalışma saatleri daha az ve daha rahat. Türkiye'de mücadele verip uzun saatler çalışanlar, ancak aynı parayı kazanabiliyorlar.

Yurt dışında tercih edilen Türkiye'de az görülen saç stilleri var mıdır?

Özellikle Amerika'da ve Türkiye'deki tercih edilen saç şekilleri ve renk kesim farklılıkları Şöyle sıralayabilirim;

Amerika'da çok küçük yaşta saç boyatmaya başlanıyor. İnsanlar saçlarında özgürler aileler pek karışmıyorlar. Saç kesimleri tamamen herhangi bir kurala bağlı olmadan İstenilen çılgınlıkta kesilebiliyor ve kuaför kendini daha özgür hissedebiliyor. Saçta kullanılan renkler o tamamen aynı olmuyor bir çok farklı rengi saçta kullanabiliyorsunuz. Müşteriye asimetrik & uçuk tarzları çok rahat yapabiliyorsunuz.

2021' yaza damga vuran saç modelleri en çok hangileri oldu sizce?

Amerika'da 2021 Yılında özellikle küllü saçları bitirmeye yönelikle çalışıldı. Son on yıldır küllü yeşilimsi ve griyi saçlardan artık uzaklaşılıyor. Saç üzerinde bizden daha fazla renkler yapılmaya başlandı. Saç kesiminde ise omuz üstünde küt saçlar 2021'de en çok kullanılan saç modeli oldu.