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Giriş Tarihi: 30.7.2021 18:03

Samsun’daki vahşette yeni gelişme! İbrahim Zarap’ın cezası onandı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Samsun’daki vahşette yeni gelişme! İbrahim Zarap’ın cezası onandı

Samsun'da, 3 yıl önce boşandığı Emriye Metoğlu'nu sokak ortasında 5 yaşındaki kızlarının önünde darp eden İbrahim Zarap, tutuklu yargılandığı davanın karar duruşmasında, 10 yıl 4 ay hapis ceza almıştı. Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.

Samsun'daki kadına şiddet anları tüm Türkiye'ye ayağa kaldırmıştı. İbrahim Zarap, kendisinde kalan kızlarını teslim etmek için 3 sene önce boşandığı Emriye Metoğlu ile ilçe meydanında buluştu. Zarap, bir anda Metoğlu'na saldırdı. Zarap'ın, yere yığılan Metoğlu'nu dövdüğü anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Yüzüne ve başına aldığı darbeler nedeniyle tanınmaz hale gelen Metoğlu, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İbrahim Zarap ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emriye Metoğlu, hastanede 5 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Zarap da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Savcının hazırladığı iddianamede, 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'mala zarar verme' suçlarından 18 yıla kadar hapsi istenen İbrahim Zarap, 12 Nisan'da ilk kez 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.


CEZANIN ARTMASI İÇİN İTİRAZ EDECEĞİZ


Emriye Metoğlu'nun avukatı İslam Gezer, "Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza ¬Dairesi yerel mahkemenin vermiş olduğu kararı onadı ve sanık avukatının istinaf taleplerini esastan reddederek dosyada eksik herhangi bir inceleme bulunmadığı yönünde karar verdi. Dosya kapsamında karar lehimize olup sanığın cezasının artırılması yönünde Yargıtay temyiz başvurusunda bulunacağız" diye konuştu.

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Samsun’daki vahşette yeni gelişme! İbrahim Zarap’ın cezası onandı
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