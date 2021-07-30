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Giriş Tarihi: 30.7.2021 11:21

Şanlıurfa'da tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa'da tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Şanlıurfa’da devrilen otomobilin tırla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun 40'ıncı kilometresinde Veysel Topkaya'nın kullandığı otomobil, ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Abdulsamet Aşkın yönetimindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü Veysel Topkaya ile araçta bulunan Serpil, Felek ve Seyfettin Kan yaralandı.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, daha sonra ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Şanlıurfa'da tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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