Türkiye, Antalya Manavgat'ta başlayan orman yangını ile sarsılırken, milyonlarca kişinin gözü kulağı orman yangınındaki son duruma çevrildi. Bu sabah saatlerinde 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenilirken, çok sayıda vatandaşın ise evi ve malı zarar gördü. Antalya Manavgat orman yangını son dakika gelişmeleri ise yakından takip edilmeye başladı. Almanya Manavgat orman yangını canlı ve son dakika görüntülerin yanı sıra yangındaki son durumu dakika dakika haberimizden takip edebilirsiniz. Peki, Antalya Manavgat orman yangını neden çıktı ve son durum nedir?
ANTALYA MANAVGAT YANGIN SON DAKİKA HABERLERİ! SON DURUM - CANLI
Antalya Manavgat'taki orman yangınını söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, tüm Türkiye'nin gözü kulağı gelecek iyi haberlere çevrildi. Turizmin en gözde mekânlarından birisi olan Manavgat adeta cehennemi yaşadı. Yangın felaketinin görüntüleri ise yürekleri dağladı.
İşte ayrıntılar;
ALEVLERİN BOYU 30 METREYE ULAŞTI
Gece boyunca devam eden yangında alevlerin boyu saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan rüzgarında etkisi ile alevlerin boyu 40 metreye ulaştı. Vatandaşlar evlerini yanışını gözyaşları içinde seyretti. Gece boyunca 30'den fazla ev kül oldu. Jandarma bölgeye itfaiye ekipleri hariç kimseyi almadı. Yangın gece boyunca 60 kilometrelik bir alana yayıldı.
BAKAN PAKDEMİRLİ: 10 ENTÜBE HASTA TEDBİREN NAKLEDİLDİ
14:10: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Manavgat Devlet Hastanesi yoğun bakımda entübe durumunda olan 10 hasta tedbir amaçlı başka hastaneye nakledilmiştir. Manavgat Devlet Hastanesi yangınla alakalı herhangi bir tehlikeyle karşı karşıya değildir. Hizmetine devam etmektedir."
Sarılar Mahallesi'nde büyüyerek genişleyen yangın, Manavgat Devlet Hastanesi'nin bulunduğu bölgeyi de tehdit etmeye başladı. Alevlerin yaklaşık 1 kilometre kadar yaklaştığı hastanede 10 entübe hastanın tedbir amaçlı tahliye edilmesi kararlaştırıldı. Hastanede yatan hastalar Antalya merkez ve Alanya ilçesindeki hastanelere götürülmesi için çalışma başlatıldı. Hastaneye getirilen tam donanımlı ambulanslarla hastaların sevk edilmesine çalışılıyor.
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CAN KAYBI 3'E YÜKSELDİ
Yangında can kaybı 3'e çıktı. Bakan Pakdemirli yaptığı son açıklamada "Yangınlarla mücadelemiz devam ediyor. Maalesef Antalya Değirmenli Mahallesi Delioğlanlı mevkisinde ikamet eden Osman Gardaş ve Şehri Gardaş'ı kaybettik. Başımız sağ olsun. Ailelerine ve sevenlerine sabırlar diliyorum" dedi.
31 YANGIN KONTROL ALTINDA
31 yangın kontrol altında: Pakdemirli, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde çıkan yangınlardan 31'inin kontrol altında olduğunu, 10 yangını da kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
OYMAPINAR'DA MAHSUR KALANLAR OLDU
Tüm yangın coğrafyasında hava araçları faaliyetlerine zorlukla devam edebiliyor. Oymapınar bölgesinde mahsur kalan vatandaşlarımız için de araçlarımız yolda tahliye etme çalışmalarına başlıyoruz.
Nedeniyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor.
MANAVGAT'TA NELER OLDU?
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor. Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Akşam saatlerinde havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterlerle müdahale durduruldu, söndürme çalışmalarına karadan devam ediliyor. Yangını söndürme çalışmalarına,
BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILDILAR
Antalya'nın yanı sıra çevre illerden gelen ekipler de destek veriyor. İlçenin Kalemler Mahallesi Azizler mevkisindeki yangında evlerinde olanlar, görevlilerce araçlara bindirilerek alandan uzaklaştırıldı.
BAKAN PAKDEMİRLİ: İŞİMİZİ ZORLAŞTIRAN UNSURLAR VAR
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı son dakika açıklamasında Manavgat'taki orman yangının kontrol altına alınamadığını belirterek "Fazla sayıda odakla mücadele ediliyor olması işimizi zorlaştırıyor." dedi. Bakan Pakdemirli, yangın yönetim merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının etkisini devam ettirdiğini söyledi.
AN İTİBARIYLA YARDIM BEKLEYEN KİMSE YOK
Pakdemirli, evlerinden tahliye edilen vatandaşlara ilişkin "Vatandaşlar genelde akrabalarına dağılmış durumdalar. Yani bir yerde kümelenmiş, Kızılay'ın AFAD'ın yardımını bekleyen bir vatandaş yok." ifadelerini kullandı.
YANAN ALAN 3-4 MİSLİNE ÇIKACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR
Yangının etkili olduğu alanın arttığını belirten Pakdemirli, "Akşam saatlerinde 600 hektar demiştik. Bunun en az üç dört misline çıkacağını görüyoruz şimdiden." değerlendirmesinde bulundu.
MANAVGAT'TAKİ YANGINLAR NEDEN ÇIKTI?
Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını anımsatan Pakdemirli, "Yangının çıkış nedeniyle ilgili kolluk kuvvetleri soruşturmalarını sürdürüyor, henüz netlik kazanan bir durum yok." dedi.
ÇOK SAYIDA PERSONEL VE ARAÇLA MÜDAHALE EDİLİYOR
Antalya'nın yanı sıra Adana ve Mersin'de de yangınların olduğunu belirten Pakdemirli, "Adana, Mersin ve Antalya'daki yangınlarda 476 arazöz, 1904 personel halihazırda mücadele ediyor." diye konuştu.