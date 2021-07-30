Son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 30 Temmuz AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son depremler listesi verileri yurt ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarına ilişkin güncel bilgileri edinmek isteyenler tarafından merak edilerek araştırılıyor. Aktif fay hatlarının uzanış doğrultusunda bulunan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında, depreme ilişkin verileri merak edenler son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? şeklindeki sorulara yanıt aramayı sürdürüyor.

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine ve diğer tüm detaylara aşağıda yer alan linklere tıklayarak erişebilirsiniz.