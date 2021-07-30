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Haberler Yaşam Haberleri Son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 30 Temmuz AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 30.7.2021 18:21 Son Güncelleme: 30.7.2021 18:22

Son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 30 Temmuz AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 30 Temmuz AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Yurt ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarına ilişkin güncel veriler AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi aracılığıyla kamuoyuna duyuruluyor. Bugün ülkemizde ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarıyla ilgili detayları öğrenmek isteyenler son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. 30 Temmuz Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri ve diğer tüm detaylar.

Son depremler listesi verileri yurt ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarına ilişkin güncel bilgileri edinmek isteyenler tarafından merak edilerek araştırılıyor. Aktif fay hatlarının uzanış doğrultusunda bulunan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında, depreme ilişkin verileri merak edenler son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? şeklindeki sorulara yanıt aramayı sürdürüyor.

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

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Son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 30 Temmuz AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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