TEDAVİLERİ TAMAMLANARAK TABURCU EDİLDİLER

Bakan Koca, "Mersin'in Silifke ve Aydıncık ilçelerinde meydana gelen yangınlardan etkilenen 132 kişi, tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. Silifke ve Aydıncık halkına, tüm ülkemize, sağlık çalışanlarımız adına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." dedi.

Son dakika haberi: Bakan Koca duyurdu! Mersin'deki yangınlardan etkilenen 132 kişi taburcu edildi | Video