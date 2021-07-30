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Giriş Tarihi: 31.7.2021 00:25 Son Güncelleme: 31.7.2021 00:30

Son dakika haberi: Bakan Koca duyurdu! Mersin'deki yangınlardan etkilenen 132 kişi taburcu edildi

Son dakika haberi: Bakan Koca duyurdu! Mersin'deki yangınlardan etkilenen 132 kişi taburcu edildi

Son dakika haberi... Mersin'in Silifke ve Aydıncık ilçelerinde çıkan orman yangınlarından 132 kişi etkilendi. Vatandaşlar hemen tedavi altına alınırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son duruma dair açıklamada bulundu. Bakan Koca, "Mersin’in Silifke ve Aydıncık ilçelerinde meydana gelen yangınlardan etkilenen 132 kişi, tedavileri tamamlanarak taburcu edildi" dedi.

Son dakika haberi... Ülkemizde art arda çıkan orman yangınlarının çoğu kontrol altına alınırken, yanmaya devam eden alanlarda da çalışmalar devam ediyor. Meydana gelen yangınlar sonucu yüzlerce insan hastaneye kaldırıldı.

MERSİN'DEKİ YANGINLARDAN 132 KİŞİ ETKİLENDİ

Mersin'in Silifke ve Aydıncık ilçelerinde çıkan orman yangınlarından 132 kişi etkilenirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşların sağlık duruma dair bilgilendirme yaptı.

TEDAVİLERİ TAMAMLANARAK TABURCU EDİLDİLER

Bakan Koca, "Mersin'in Silifke ve Aydıncık ilçelerinde meydana gelen yangınlardan etkilenen 132 kişi, tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. Silifke ve Aydıncık halkına, tüm ülkemize, sağlık çalışanlarımız adına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." dedi.

Son dakika haberi: Bakan Koca duyurdu! Mersin'deki yangınlardan etkilenen 132 kişi taburcu edildi | Video

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Son dakika haberi: Bakan Koca duyurdu! Mersin'deki yangınlardan etkilenen 132 kişi taburcu edildi
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