Son dakika haberi... Ülkemizde art arda çıkan orman yangınlarının çoğu kontrol altına alınırken, yanmaya devam eden alanlarda da çalışmalar devam ediyor. Meydana gelen yangınlar sonucu yüzlerce insan hastaneye kaldırıldı.
MERSİN'DEKİ YANGINLARDAN 132 KİŞİ ETKİLENDİ
Mersin'in Silifke ve Aydıncık ilçelerinde çıkan orman yangınlarından 132 kişi etkilenirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşların sağlık duruma dair bilgilendirme yaptı.
TEDAVİLERİ TAMAMLANARAK TABURCU EDİLDİLER
Bakan Koca, "Mersin'in Silifke ve Aydıncık ilçelerinde meydana gelen yangınlardan etkilenen 132 kişi, tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. Silifke ve Aydıncık halkına, tüm ülkemize, sağlık çalışanlarımız adına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." dedi.
Son dakika haberi: Bakan Koca duyurdu! Mersin'deki yangınlardan etkilenen 132 kişi taburcu edildi | Video