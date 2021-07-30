Son dakika: İstanbul'da akılalmaz olay! Hırsız yakalayıp oyun salonuna götürdüler

"İMDAT DİYE BAĞIRMASINA ÇIKTIM"

Kadının yardım çığlıklarına koşarak şüpheliyi yakalayan Sinan Yıldırım, "Karşıda bir kadın vardı, onun 'imdat' diye bağırmasına çıktım. Dışarıya çıktığımda telefonu almıştı, çantasını zorluyordu. Onu görünce, ben de şüpheliye saldırdım. Daha sonra da esnaf arkadaşlar çıktı. Sonrasında da polise haber verdik. Polis şüpheliyi aldı, götürdü" dedi