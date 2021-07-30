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Giriş Tarihi: 30.7.2021

‘Tasarlayarak öldürdü’

İLHAN DEMİRCİOĞLU
‘Tasarlayarak öldürdü’
Samsun Atakum'da, eski sevgilisi Arzu Aygün'ü öldüren 37 yaşındaki Muharrem Coşkun'a verilen müebbet hapis cezasına, Aygün ailesinin avukatı Özlem Sezgin Azal itiraz etti. Zanlının ağırlaştırılmış müebbete çarptırılması gerektiğini vurgulayan avukat Azal, Arzu ile sanık arasındaki mesajlaşmaların bir uzman ekip tarafından incelenip rapor haline getirilmesini, bu sayede de olayın planlı bir şekilde yapıldığının önünün açılacağını söyledi. Avukat Azal, "Sanık sürekli ifade değiştirdi. Cinayetin işleniş şekli ve işlemek için seçilen yer sonrasında cesedin Atakum'dan Terme'ye götürülmesi tesadüf olamaz. Arzu'yu tasarlayarak öldürdü" dedi.
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‘Tasarlayarak öldürdü’
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