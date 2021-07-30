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Giriş Tarihi: 30.7.2021 18:08

Tavuk çiftliğinde cinayet: Bıçak yarasında korkunç detay!

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Tavuk çiftliğinde cinayet: Bıçak yarasında korkunç detay!

Bilecik’te faaliyet gösteren bir tavuk çiftliğinde çalışan Türkmenistan uyruklu 43 yaşındaki G.G ile 35 yaşındaki R.K arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.K, mesai arkadaşı G.G’yi sırtından bıçakladı. Hastanede hayatını kaybeden G.G’nin bıçak yaralarının alçı ile kapatılmaya çalışıldığı tespit edildi.

Bilecik merkeze bağlı Bekdemir köyünde faaliyet gösteren bir tavuk çiftliğinde yaşanan cinayet bu kadarına da pes dedirtti. Çiftlikte çalışan R.K ile :gG arasında henüz nedeni bilinmeyen bir tartışma yaşandı. Kavganın büyümesi üzerine R:K, eline aldığı bıçakla G:G'yi sırtından ve vücudunun çeşitli bölgelerinden bıçakladı. Olaydan sonra çevredekilerin haber vermesi üzerine çiftliğe gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı G:G'yi hastaneye kaldırdı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, hastanede ise şaşkınlık veren bir detaya rastlandı.

ALÇI İLE YARALARI KAPATMAYA ÇALIŞMIŞ

Mesai arkadaşı R.K tarafından bıçaklanan G.G'nin vücudundaki derin bıçak yaralarının alçı ile kapatılmaya çalışıldığı tespit edildi. G.G yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Soruşturmayı derinleştiren Jandarma ekipleri, yaptıkları incelemelerde G:G'yi öldürenin R.K olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan R.K, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Tavuk çiftliğinde cinayet: Bıçak yarasında korkunç detay!
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