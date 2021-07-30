Tekirdağ'da tüfekle vurulan bekçi, 17 gün sonra yoğun bakımdan çıktı

Tekirdağ'da, 13 Temmuz gecesi, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesi'nde silahlı kavga ihbarına giden bekçiler Gökçen Koşal ile Fırat Doğan'ın üzerine Necip Sevil tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Gökçen Koşal, şehit olurken, Fırat Doğan ise ağır yaralandı. Tekirdağ Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Doğan, 17 gün süren yaşam savaşını kazandı. Yoğun bakımdan normal servise alınan Doğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Tekirdağ Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Çağatay Lütfi Onar, "Hastamızı bu sabah uyandırdık ve normal servise aldık. Genel durumu iyi seyrediyor. Hastamızın şuuru açık, İnşallah daha iyi olacak. Tedavisi normal serviste sürecek" dedi.

YOĞUN BAKIMDAYKEN BABA OLDU

Öte yandan bekçi Fırat Doğan yoğun bakım servisinde yaşam savaşı verirken, eşi Nesibe Doğan ise 3 gün önce Yağız Alp ismini verdikleri bebeğini dünyaya getirdi.