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Giriş Tarihi: 30.7.2021

Toplu ulaşıma yüzde 15 zam yapıldı

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Toplu ulaşıma yüzde 15 zam yapıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) temmuz ayı toplantısında, toplu taşımada yüzde 24.12 zam talebi görüşüldü. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'da son 2 yılda minibüs ücretlerine yüzde 37.5, taksi açılış ücretlerine yüzde 38.8, servis ücretlerine ise yeni alınan yüzde 15 zamdan önce yüzde 11 zam yaptık. Yıllardır zararına taşıma yapılmış ve yanlış yapılmış bir uygulamadır. Toplu taşımada zam şart olmuştur" şeklinde konuştu. Yapılan konuşmaların ardından oylamaya sunulan yüzde 24.12 zam talebi reddedilirken UKOME temsilcileri tarafından verilen yüzde 15 zam teklifi kabul edildi.
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Toplu ulaşıma yüzde 15 zam yapıldı
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