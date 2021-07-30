Trabzon’da aile arası yaşanan cinayette  2 kişi tutuklandı



Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ekipleri ve Hayrat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri birlikte yaptıkları çalışma neticesinde olaya karıştıkları şüphesiyle İshak Bektaş (39) ve Abdi Bektaş (24) yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, olaya karıştığı şüphesiyle, 12 yaşından küçük olan A.B. isimli çocuğun da Of Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından pedagog eşliğinde ifadesine başvuruldu. 12 yaşındaki A.B 'nin ,2010 yılında ölen Asiye Bektaş ile saldırıda yaralanan Faik Bektaş'ın oğlu, saldırıda ölen Kemal Bektaş ile Murat Reis Bektaş'ın torunu olduğu öğrenildi.