Trabzon’da aile arası yaşanan cinayette  2 kişi tutuklandı

Trabzon'un Hayrat ilçesi Gülderen Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, 2010 yılında Asiye Bektaş'ın ölümünden dolayı aralarında husumet bulunan ve birbirleriyle akraba olan aile bireyleri arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle aileler arasında silahlı çatışmaya döndü. Olayda Kemal Bektaş (65), Lütfi Bektaş (58) ve Murat Reis Bektaş (57) hayatlarını kaybederken, Faik Bektaş (37) ise ağır yaralandı. Yaralanan Faik Bektaş'ın ameliyattan çıktıktan sonra yoğun bakıma alındığı ve hayati tehlikesinin ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ekipleri ve Hayrat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri birlikte yaptıkları çalışma neticesinde olaya karıştıkları şüphesiyle İshak Bektaş (39) ve Abdi Bektaş (24) yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, olaya karıştığı şüphesiyle, 12 yaşından küçük olan A.B. isimli çocuğun da Of Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından pedagog eşliğinde ifadesine başvuruldu. 12 yaşındaki A.B 'nin ,2010 yılında ölen Asiye Bektaş ile saldırıda yaralanan Faik Bektaş'ın oğlu, saldırıda ölen Kemal Bektaş ile Murat Reis Bektaş'ın torunu olduğu öğrenildi.
2 KİŞİ TUTUKLANDI, 1 ÇOCUK HAKKINDA GÜVENLİK TEDBİRİ ALINDI
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Of Adliyesi'ne sevk edildi. Of Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden İshak B. ve Abdi B. tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. İshak B. ve Abdi B., 'kasten öldürme' şüphesiyle tutuklanarak Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
Aileler arasında yaşanan silahlı saldırı olayına karıştığından şüphelenilen ve yaşı 12'den küçük olduğu gerekçesiyle suça sürüklenen çocuk statüsünde ifadesi alınan A.B. ise, Of Cumhuriyet Başsavcılığı'nın mahkemeden güvenlik tedbiri istemesinin ardından çocuklara özgü uygulanan Çocuk Koruma Kanunu'na göre hakkında güvenlik tedbirine hükmedilerek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evi'ne yerleştirildi.