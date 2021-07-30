Trabzon’daki 3 kişinin öldüğü silahlı kavgada 2 kişi adliye sevk edildi

Trabzon'da 11 yıl önceki bir cinayetle ilgili husumetli akrabaların dün meydana gelen silahlı kavgasında 3 kişi ölmüş, 1 kişi ise yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Trabzon'un Hayrat ilçesinde bir cinayet nedeniyle aralarında 11 yıldır husumet bulunan akrabalar, dün tekrar karşı karşıya geldi. Tartışmanın hızla kavgaya dönmesi üzerine silahlar çekildi. Olayda Lütfi Bektaş, Kemal Bektaş ve Murat Reis Bektaş hayatını kaybederken, ağır yaralanan Faik Bektaş ise hastaneye kaldırıldı. Olayda 2 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kuzenler Abdi Bektaş (24) ve İshak Bektaş (39), Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube müdürlüğüne getirildi. Emniyetteki ifadelerinde Murat Reis Bektaş ve Faik Bektaş'ın aralarında olayın geçtiğini belirten şüpheli Abdi ve İshak Bektaş, olay sonrası yaralanan kişilerin yanına gittiklerini ve olayda silahla yaralanan Murat Reis Bektaş'ı araçla hastaneye getirdiklerini belirttikleri öğrenildi.



Abdi Bektaş

BABAMI HASTANEYE GETİRDİM

Olayın şüphelilerinden Abdi Bektaş; "Olay babam ile eniştem Faik arasında yaşandı. 11 yıl önce ablam Asiye Bektaş evde silahla öldürülmüş olarak bulunmuştu. Eniştem Faik Bektaş ise olaydan sonra bir müddet cezaevinde yattı ve sonra çıkmıştı. Buraya da hiç gelmedi. 11 yıl sonra yani bayramdan önce Faik enişte buraya geldi. Daha sonra dün aileler arasında tartışma yaşandı. O sırada bende oradaydım. Babam Murat Reis Bektaş'ı silahla ateş ederek birisi vurdu. Babamı yaralı olarak alıp hastaneye getirdik. Başka bildiğim bir şey yok." dedi.



İshak Bektaş

Diğer şüpheli İshak Bektaş ise; "O sırada yoldan geçiyordum. Olaya denk geldim. Yaralı olan amcam Murat Reis Bektaş'ı kuzenin Abdi ile alarak hastaneye getirdik. Başka bir şey bilmiyorum." şeklinde ifade verdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli İshak ve Abdi Bektaş emniyetteki ifadelerinin ardından Of Adliyesine sevk edildi.

Öte yandan Cinayet Büro Dedektiflerinin titiz çalışma sonucu; olayın şüphelilerinden Abdi Bektaş'ın olayda kullandığı düşünülen silah ve 5 ayrı silah bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.