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Giriş Tarihi: 30.7.2021 15:25

Türkiye Dünyası Belediyelerinden yangın bölgesine 150 bin fidan bağışı

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Türkiye Dünyası Belediyelerinden yangın bölgesine 150 bin fidan bağışı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın başkanlığını yürüttüğü ve 30 ülkeden bin 183 üyesi bulunan Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin (TDBB) Yönetim Kurulu toplantısı Konya’da gerçekleştirildi. Başkan Uğur İbrahim Altay, yangın bölgelerine 150 bin fidan bağışlayacaklarını söyledi.

Selçuklu Kongre Merkezi'ndeki toplantıda TDBB Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türk Dünyası Belediyeler Birliği olarak yangın bölgesine 150 bin fidan bağışlayacaklarını söyledi.

Başkan Altay, "Türkiye'de çok büyük bir yangın felaketi yaşanıyor. Manavgat'ta, Marmaris'te, Bodrum'da ve başka şehirlerde çıkan yangınlara ciddi mücadele veriliyor. Buralarda yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Belediyelerimiz, şu anda orada yoğun bir söndürme çalışması yürütüyor. İnşallah biz de TDBB Yönetim Kurulu olarak yanan ormanların yeniden ihyası konusunda bir insiyatif alacağız. Türk Dünyası belediyeleri olarak 150 bin fidan bağışlayarak yangın bölgesinde bir hatıra ormanı oluşturacağız. Tabii çeşitli terör söylentileri ve bağlantıları konuşuluyor, buradan bunu da kınıyoruz. Hangi canlıya zarar verilirse verilsin bu insafsızlıktır. Çevre diye her gün sosyal medyada gündem edenlerin bu konuda sessiz olmalarının da buradan altını çiziyoruz. Türkiye'yi gezi olaylarında kaosa sürüklemek isteyenlerin, o gün sosyal medyada dünyayı neredeyse yerinden oynatanların, bugün burada en ufak bir şey yazıp çizmiyor olmaları da ilginçtir. Ama terörün her türlüsüyle Türkiye Cumhuriyeti smücadele edecek ve başarılı olacaktır. Orada görev alan tüm itfaiye ekibimize, polisimize, askerimize sağlık çalışanlarımıza da başarılar diliyorum" dedi.

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Türkiye Dünyası Belediyelerinden yangın bölgesine 150 bin fidan bağışı
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