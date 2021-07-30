Yağmur duası ve Türkçe - Arapça okunuşu: Yağmur duası nasıl yapılır ve okunur?

Ülkemizin çeşitli yerlerinde meydana gelen yangınlar can ve mal kayıplarına devam ediyor. Ormanlara ve hayvanlara ciddi düzeyde zarar veren orman yangınları, yerleşim yerlerine de sıçrayarak onlarca yerleşim yerinin kullanılamaz hale gelmesine, çok sayıda vatandaşın yaralanmasına ve yaşamını yitirmesine sebep oldu. Yangınların sona ermesi için yağmur duası yapmak isteyen vatandaşlar, yağmur duası nasıl yapılır ve okunur sorusunun cevabını arıyor. İşte yağmur duası ve Türkçe - Arapça okunuşu!
YAĞMUR DUASI NEDİR, NE ZAMAN YAPILIR?
Pek çok toplumda ve kültürde var olan yağmur duası İslamiyet'te de geniş bir yer tutar. Kuraklık dönemlerinde yağmur yağması için yapılan duaya yağmur duası (istiskâ) denir. Yağmur duası yapılacağında, üç gün peş peşe cemaatle birlikte yerleşim yeri dışına çıkıp dua yapmak müstehaptır. Duadan önce fakirlere sadaka verilmesi, herkesin günahlarından tövbe ve istiğfar etmesi, küs olanların barışması uygun olur. Yağmur duasına giderken mütevazı ve boynu bükük bir durumda olmak, ihtiyarları ve çocukları, yavrularıyla birlikte hayvanları da götürmek müstehaptır (Zeylaî, Tebyîn, I, 231).
YAĞMUR DUASI NASIL YAPILIR?
Yağmur duasında kıbleye dönülür, imam ayakta ellerini yukarıya kaldırarak dua eder; cemaat de oturduğu yerde ellerini kaldırarak "âmin" der (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 169). Ebû Hanîfe'ye göre yağmur duasında kılınacak sünnet bir namaz yoktur. Ancak, cemaatin ayrı ayrı namaz kılması caizdir.
İmam Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed'e göre ise, bayram namazı gibi iki rekât cemaatle namaz kılmak menduptur. Yağmur duasında, ezan okunmaz, kâmet getirilmez, zevâid tekbirleri alınmaz. Namazdan sonra hutbe okunur. Hutbe bitince imam insanlara arkasını döner, hep beraber kıbleye yönelerek dua ve istiğfar ederek yağmur talep ederler (Kâsânî, Bedâi', I, 282-284).
Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî mezheplerinde ise, yağmur duasında bayram namazı gibi zevâid tekbirleri getirilerek cemaatle kılınan iki rekâtlık bir namaz ve hutbe vardır (Nevevî, el-Mecmû', V, 74; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 338-339; Cezîrî, el-Mezâhibü'l-erbe'a, I, 325).
YAĞMUR DUASI ARAPÇA VE TÜRKÇE OKUNUŞU
Allahümme es'kına gaysen mugisen henien merien ğadeken mücellilen Seyhan ammen tabekan. Allahümme eskına'l-ğayse ve la tec'alna mine'l-kanitin. Allahümme inne bi'l-biladi vel'ibadi ve'l-halkı mine'l-levai ve'd-danki ma la neşku illa ileyke.Allahümme enbit lenezzer'a ve eddir lena'd-dar'a ve eskına min berakati's-semai.Ve enbit lena min berekati'l-ardı. Allahümme inna nestağfiruke inneke künte gaffaran. Fe ersili's-semae aleyna mindaran.
YAĞMUR DUASI ANLAMI:
Allah'ım, bize yardım eden, içimize sinen, ferahlık veren, bol, yararlı, her tarafı sulayan bereketli bir yağmur ihsan eyle. Allah'ım bizi yağmurla sula, bizi ümitlerini yitiren kimselerden eyleme. Allah'ım! Kullarda, illerde ve diğer yaratıklarında da öyle bir sıkıntı öyle bir darlık var ki senden başkalarına arz edemeyiz. Ey yüce yaratıcımız, bizim için ekinleri bitir. Sütlerimizi bollaştır. Bizi göğün bereketlerinden sula. Bize yeryüzünün bereketlerinden ihsan eyle. Ey cömert kerem sahibi Allah'ımız biz senden mağfiret dileriz, şüphe yok ki Sen bağışlayıcısın, bize gökten bol bol yağmurlar yağdır. Ey bağışlayıcı merhametli rabbimiz.
DİYANET YAĞMUR DUASI OKUNUŞU
Elhamdülillahi rabbi'l-'âlemin Er-rahmâni'r-rahîm. Mâliki yevmi'd-dîn, Lâ ilâhe illallâhu yef'alü mâ yurîd. Allâhümme entellâhu lâ ilâhe illâ ente'l-ğaniyyü ve nahnü'l-fukarâu, enzil 'aleyne'l-ğayşe vec'al mâ enzelte lenâ kuvveten ve belâğan ilâ hine.Allâhümme'skınâ ğaysen merîen merî'an tabakan 'acilen ğayra râisin nâfı'an ğayre dârrin. Allâhümme'skınâ ğayşen muğîsen merîen tabakan merî'an ğadekan 'âcilen ğayra râisin. Allâhümme'skınâ ğayşen muğîşen mürîen nâfıan ğayra dârrin, 'âcilen ğayra âcilin. Allahümme'skınâ, Allahümme'skınâ, Allahümme'skınâ.Allâhümme eğısnâ, Allâhümme eğısnâ, Allâhümme eğısnâ.Allâhümme 'ale'l-âkâmi ve'z-zırâbi ve butûni'l-evdiyeti ve menâbiti'ş-şeceri. Allahümme'skı 'ıbâdeke ve behâimeke venşur rahmeteke ve ahyi beledeke'l-meyyite."
YAĞMUR DUASI ANLAMI
"Hamd, rahman, rahim, din/hesap gününün maliki olan âlemlerin Rabbine aittir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O, dilediğini yapar. Allah'ım! Sen Allah'sın, Senden başka ilâh yoktur. Sen zenginsin, biz fakiriz. Bize bol yağmur indir, indirdiğin yağmuru bize kuvvet ve güç eyle ve yağmuru (muhtaç olduğumuz) zamana kadar indir.'' (Ebû Davud, Salat, 260; İbn Mâce.)
YAĞMUR DUASINDA ELLERİ AŞAĞI ÇEVİRMENİN DİNİ HÜKMÜ NEDİR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasına göre,
Hanefi mezhebinde avuç içinin aşağıya çevrilmesi sadece yağmur duasında meşru kılınmış, diğerlerine şâmil olmamıştır. Yağmur duasında elleri yukarı kaldırmak müstehabdır. Çünkü Enes hadisinde şöyle buyurulmuştur.
''Hz. Peygamber (s) yağmur duası dışında hiç bir duada ellerini kaldırmazdı. Yağmur duasında ellerini o derece yukarı kaldırırdı ki koltuk altı beyazlığı görülürdü.'' (Vehbe Zuhayli. İsl. Fık. Ans. II/504) Yağmur duasında kişi içinde bulunan niyete göre ellerini kaldırabilir veya ters çevirebilir. Ellerin yukarı kaldırılması ısrarla istemeyi, ters çevrilmesi ise yağmurun gelmesi istenen yönün işaretini, yani yeryüzüne gelme temennisini ifade ve temsil eder.