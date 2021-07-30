Yağmur duası ve Türkçe - Arapça okunuşu: Yağmur duası nasıl yapılır ve okunur?

Ülkemizin çeşitli yerlerinde meydana gelen yangınlar can ve mal kayıplarına devam ediyor. Ormanlara ve hayvanlara ciddi düzeyde zarar veren orman yangınları, yerleşim yerlerine de sıçrayarak onlarca yerleşim yerinin kullanılamaz hale gelmesine, çok sayıda vatandaşın yaralanmasına ve yaşamını yitirmesine sebep oldu. Yangınların sona ermesi için yağmur duası yapmak isteyen vatandaşlar, yağmur duası nasıl yapılır ve okunur sorusunun cevabını arıyor. İşte yağmur duası ve Türkçe - Arapça okunuşu!

YAĞMUR DUASI NEDİR, NE ZAMAN YAPILIR?

Pek çok toplumda ve kültürde var olan yağmur duası İslamiyet'te de geniş bir yer tutar. Kuraklık dönemlerinde yağmur yağması için yapılan duaya yağmur duası (istiskâ) denir. Yağmur duası yapılacağında, üç gün peş peşe cemaatle birlikte yerleşim yeri dışına çıkıp dua yapmak müstehaptır. Duadan önce fakirlere sadaka verilmesi, herkesin günahlarından tövbe ve istiğfar etmesi, küs olanların barışması uygun olur. Yağmur duasına giderken mütevazı ve boynu bükük bir durumda olmak, ihtiyarları ve çocukları, yavrularıyla birlikte hayvanları da götürmek müstehaptır (Zeylaî, Tebyîn, I, 231).