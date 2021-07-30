Yangın bölgesine Kırıkkaleliler adına 10 bin fidan bağışlandı

Kırıkkale Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Cennet vatanımızın birçok noktasında eş zamanlı başlayan orman yangınlarına devletimiz tüm gücü ile müdahale ederken, yaralarımızı birlikte sarmak için bizde varız. Başkanımız Mehmet Saygılı'nın talimatıyla yanan ormanların yeniden yeşermesi için vatan sevdalısı Kırıkkaleliler adına 10 bin fidan bağışında bulunuyoruz. Ülkemizin dört bir yanında eş zamanlı olarak başlayan ve ciğerlerimizi yakan orman yangınlarının yaralarını sarmak için Kırıkkale Belediyesi olarak 10 bin fidan bağışlama kararı aldıklarını söyleyen Başkanımız Mehmet Saygılı "Çıkan yangınlar yüreğimiz yakıyor. Devletimiz var gücü ile pek çok noktada başlayan orman yangınlarına müdahale ediyor. Ülke olarak birlikte güçlüyüz ve Birlikte Olma Vakti diyerek hainlerce yakınan ormanların yeniden yeşertmeye vatan sevdalısı Kırıkkaleli hemşehrilerimiz adına 10 bin bağışında bulunuyoruz" denildi.

Son iki gün içerisinde ülkemizin dört bir yanından peş peşe yangın haberleri ile ciğerlerimiz yandı. Adana-Kozan, Osmaniye-Merkez, Mersin-Silifke, Mersin-Aydıncık, Kütahya-Emet, Antalya-Alanya, Aydın-Didim, Muğla-Bodrum ve Muğla- Marmaris'ten de alevler ardı ardına yükseldi. Binlerce dönümlük arazide çıkan yangınlara devletimiz tüm kurumlarıyla geleceği korumak için mücadele verirken Belediyemiz cennet vatanımızın bereketli topraklarını yeniden yeşertmek için harekete geçti. Belediyemiz sosyal medya hesabından "Ciğerimiz yakanlar bilsin ki, her zaman olduğu gibi yine el ele vererek yaralarımızı saracağız. Cennet vatanımız için #BirlikOlmaVakti diyor, #Kırıkkale'li hemşehrimiz adına orman yangınlarının izleri kısa sürede silinsin diye Kırıkkale Belediyesi olarak 10 bin fidan bağışlıyoruz." İfadesi ile fidan bağışını duyurdu." İfadelerine yer verildi.

Kampanyalar kapsamında toplanan fidanların Orman Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde zarar gören yangın bölgelerinde toprakla buluşturulacağı öğrenildi.