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Giriş Tarihi: 30.7.2021 11:53

Yangın yaban hayatını da vurdu: Bukalemun bulundu

ATA GÜNDÜZ KURŞUN ATA GÜNDÜZ KURŞUN
Yangın yaban hayatını da vurdu: Bukalemun bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 gün boyunca etkili olan yangın nedeniyle Akdeniz türü olduğu düşünülen bir bukalemunun telef olduğu görüldü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde önceki gün 4 ayrı noktada başlayan orman yangını gece saatlerinde geniş bir alana yayıldı. Salihler, Baldırlar ve Sülekler mahallesi boşaltılırken, evlerini terk etmeyen 5 kişi son anda kurtarıldı. Saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan rüzgârın da etkisi ile alevlerin boyu 40 metreye ulaştı. 60 kilometrelik bir alanı etkieyen yangın, 34 mahalleyi etkiledi, 1200 hektarlık alanı kül etti.

Bu sırada ormanlık alandaki yaban hayatı da sarsıldı. Manavgat'da büyük bir kısmın kontrol altına alınan yangın, büyük bir habitata zarar verdi. Söndürülen arazide bir bukalemun ölmüş halde görüldü. Beyaz renkteki bukelemunun Akdeniz bukelamenu olduğu tahmin ediliyor.

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Yangın yaban hayatını da vurdu: Bukalemun bulundu
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