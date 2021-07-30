Yangın sonrası manzarayı görünce gözyaşlarına boğuldu! 'Vay benim evim vay!'

"HER ŞEYLERİM YANMIŞ"

'Herşeylerim yanmış' diyerek gözyaşı döken ve ağıtlar yakan Bağ, "Evimde 2 kilogram buğdayım vardı. Enişteme, onları alır bir yere kaldırırım dedim ama kaldıramayız dedi.

Evinin yandığını gören Hamide Teyze, gözyaşlarına boğuldu | Video

Ne oldu, benim evimi yaktılar böyle, beni götürdüler. Evimin içerisinde her şeyim vardı, hiçbir şeyim kalmadı. Yangın sırasında evime dönmek istedim, sen yanarsın, dediler göndermediler" dedi.