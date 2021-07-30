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Giriş Tarihi: 30.7.2021 13:35 Son Güncelleme: 30.7.2021 13:58

Yangın sonrası manzarayı görünce gözyaşlarına boğuldu! 'Vay benim evim vay!'

BEKİR COŞKUN
Yangın sonrası manzarayı görünce gözyaşlarına boğuldu! 'Vay benim evim vay!'

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan yangında, gece evini boşaltmak zorunda kalan 57 yaşındaki Hamide Bağ, sabah evine bakmak için geldi, evinin kül olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu. Bağ "Yeni televizyon, buzdolabı almıştım. Yemedim, içmedim çamaşır makinası almıştım. Vay benim evim vay." dedi.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını ilçe merkezine kadar indi. İlçenin Cumhuriyet Mahallesinde çok sayıda ev yangından etkilenirken, gece saatlerinde yerleşim yerlerindeki bazı evler boşaltıldı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

57 yaşındaki Hamide Bağ'da evini boşaltıp geceyi başka bir yerde geçirdi. Sabah evine gelen Bağ, evinin kül olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu.

BİRÇOK EV YANGINDAN ETKİLENDİ

Mersin'in Aydıncık ilçesi Pembecik Mahallesinde başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ilçe merkezine kadar indi. Yerleşim yerlerinde birçok ev yangından etkilendi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde gece saatlerinde etkili olan yangın dolayısıyla evini boşaltmak zorunda kalan 57 yaşındaki Hamide Bağ, sabah evine geldiğinde yanan evini görünce gözyaşlarına boğuldu.

"HER ŞEYLERİM YANMIŞ"

'Herşeylerim yanmış' diyerek gözyaşı döken ve ağıtlar yakan Bağ, "Evimde 2 kilogram buğdayım vardı. Enişteme, onları alır bir yere kaldırırım dedim ama kaldıramayız dedi.

Evinin yandığını gören Hamide Teyze, gözyaşlarına boğuldu | Video

Ne oldu, benim evimi yaktılar böyle, beni götürdüler. Evimin içerisinde her şeyim vardı, hiçbir şeyim kalmadı. Yangın sırasında evime dönmek istedim, sen yanarsın, dediler göndermediler" dedi.

"VAY BENİM EVİM VAY!"

Bağ, "Yeni televizyon, buzdolabı almıştım. Yemedim, içmedim çamaşır makinası almıştım. Vay benim evim vay.

Her şeyim olsun diye uğraştım. Ben yemeyip, sandığımı doldurmak için uğraştım. Yangın buraya gelince, polisler gelip buraları boşalttılar. Buralarda kocamın emekleri var" diye konuştu.

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Yangın sonrası manzarayı görünce gözyaşlarına boğuldu! 'Vay benim evim vay!'
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