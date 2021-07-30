Yangında mahsur kalan 9 kişiyi Kocaeli itfaiyesi kurtardı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı 2 araç ve 8 personelden oluşan ekip, Perşembe günü estek için Antalya'ya gitti. Bölgeye ulaşır ulaşmaz canla başla söndürme çalışmalarına destek veren Kocaeli İtfaiyesi, Manavgat'ta yangın nedeniyle bulundukları bölgede mahsur kalan 9 vatandaşı kurtardı.Manavgat Kabacaağaç mevkiinde devam eden yangın nedeniyle mahsur kalan Salim Belen, Fatma Belen, Savya Belen, Mustafa Belen,Adem Belen, Şeref Belen, Emre Belen, Cansu Belen ve Ramazan Türkisimli 9 vatandaş Kocaeli İtfaiyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.