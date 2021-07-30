Yüceli vadisi çöp ve atıktan temizlendi

Bu güzel yeri korumak, en önemli vazifemizdir diyen Çam konuşmasını, "Temizlik; öncelikle kirletmemekle olur, sahip çıkmakla olur. Bu vesile ile buraya gelen hanımefendilere, beyefendilere ve çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum ve bundan sonraki süreçte de temizliğin kirletmemekle mümkün olduğu bilinci ile daha temiz, daha yaşanılabilir bir Kızıltepe'de yaşamak ümidiyle" sözleriyle tamamladı.

Kızıltepe ilçesinde bulunan ve 12 köyden meydana gelen Ğurs vadisinde yer alan dere kenarlarına piknikçi ve köylüler tarafından atılan çöpler katılan ekipler tarafından temizlenerek temiz bırakılması çağrısı yapıldı. Temizlik çalışması Yüceli ile Alipaşa köyleri arasındaki yol ve dere yatağı güzergâhında yapıldı.