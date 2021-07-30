Zehir tacirleri tek tek yakalanıyor

İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlarını sürdürdü. Ekipler 4 ayrı adrese yaptıkları operasyonlarda 6 adet dişi hint keneviri, 4 adet captagon, 18 adet özel reçeteye tabi Neorantin hap, 1 kilo 407 gram sentetik Kannabionid, 1 adet hassas terazi, 554 gram sıvı AMG, 78 gram toz halinde AMG maddesi, 4 bin 45 Türk Lirası, 1 adet av tüfeği ve 22 kartuş ele geçirildi. Olayla ilgili Ö.B., C.K., G.E. ve F.S. isimli şahıslar gözaltına alındı.