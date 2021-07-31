11 yıllık komşu husumeti katliamla sonuçlandı

Konya
'nın Meram
ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldürüldü.
Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta bir evde 7 kişinin ölü bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri, 7 kişinin de silahla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Kaçan saldırganların evi ateşe vermeye çalıştığı da ortaya çıktı. Yapılan incelemede hayatını kaybedenlerin Dedeoğulları ailesine mensup Yaşar, Barış, Metin, Serap, Serpil, İpek ve Sibel Dedeoğulları olduğu belirlendi. Olayın faili olarak Dedeoğlu ailesinin komşularının arandığı öğrenildi. Katliamın 11 yıl önce iki aile arasında 'kedi yavrusu' meselesinden başlayan husumetin devamı olduğu üzerinde durulduğu öğrenildi. Aileler arasında yıllardır süren husumetin geçtiğimiz 12 Mayıs'ta taşlı sopalı kavgaya dönüşmesi üzerinde her iki aileden 13 kişi yaralanmıştı. Karşılıklı şikâyetlerin ardından ise 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
BİRBİRLERİNİ SUÇLAMIŞLARDI
On yıl önce mahkeme kayıtlarına yansıyan ifadelerde Yaşar Dedeoğulları'nın "Komşum İ.A. kedilerimi yavruları ile birlikte götürmüştü. Ona 'Nataşa kedilerimi getir' dedim. Bu nedenle hakarete maruz kaldığını söyleyip şikâyetçi oldu" dediği ortaya çıkmıştı. 12 Mayıs'taki son olayda da yaşamını yitiren Serap Dedeoğulları "Arife günü ailemle evde otururken bahçemize torpil atıldı. Bu sırada komşularımız olan kişilerle aramızda kavga çıktı" şeklinde ifade vermişti. Dosyada şüpheli olarak ifadesi alınan karşı aileden A.K. ise "Bahçede amcaoğlum ile sigara içerken komşumuz Barış Dedeoğulları gözümüze ışık tuttu ve küfürlü sözler söyledi. Ne olduğunu anlayamadan ailecek demir sopalarla saldırıp bayılacak duruma gelinceye kadar dövdüler. Havaya tüfekle 4 el ateş ettiler" şeklinde beyanda bulunmuştu.
SOYLU: 11 YILLIK HUSUMET
Olayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Yaklaşık 11 yıllık bir husumet. Tüm ekiplerimiz seferber olmuş durumdadır. Çok kısa süreç içinde yakalanacak, adalete teslim edilecek cezasını alacaktır. Etnik köken üzerinden yapılan değerlendirmelerin tamamı da istismara, provokasyona ve bu ülkenin birliğine yönelik bir anlayışın kendisidir" ifadelerini kullandı.