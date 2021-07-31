4 başhekimden Kovid-19 raporu: ‘Rakamları aşısız gençler artırıyor’

Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları son günlerde 20 binin üzerine çıkarken, yoğun bakımlarda yatan hastaların sayısı da artmaya başladı. SABAH'a konuşan başhekimler uyarıyor.

Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank EAH Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit: Kovid-19 yoğun bakımımızda 27 hastamız var. 14'ü aşısız, 13'ü de aşı takvimini tamamlamamış hasta. Yatan hasta sayısı da 127, bunların içinde aşı takvimini tamamlamış olanlar 4 kişi. Yatanlarda en büyük grup aşısızlar. Hiç aşı yapmamış olanların oranı yüzde 65 ve çoğunlukla gençler. Aşı takvimini tamamlamamışlar ikinci grup. Yatanların yüzde 95'i aşısız ya da aşı takvimini tamamlamamış kişiler. Genel durumda aşı olanlar şu an en güvenli grup, olsalar da çok hafif geçiriyorlar. Yatan hastalar arasında gençlerde bir artış trendi var, çünkü onların büyük bir kısmı aşısız. Aşısız olanlar en büyük tehlike altında olan grup.