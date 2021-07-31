4 başhekimden Kovid-19 raporu: ‘Rakamları aşısız gençler artırıyor’

Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları son günlerde 20 binin üzerine çıkarken, yoğun bakımlarda yatan hastaların sayısı da artmaya başladı. SABAH'a konuşan başhekimler uyarıyor.
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank EAH Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit: Kovid-19 yoğun bakımımızda 27 hastamız var. 14'ü aşısız, 13'ü de aşı takvimini tamamlamamış hasta. Yatan hasta sayısı da 127, bunların içinde aşı takvimini tamamlamış olanlar 4 kişi. Yatanlarda en büyük grup aşısızlar. Hiç aşı yapmamış olanların oranı yüzde 65 ve çoğunlukla gençler. Aşı takvimini tamamlamamışlar ikinci grup. Yatanların yüzde 95'i aşısız ya da aşı takvimini tamamlamamış kişiler. Genel durumda aşı olanlar şu an en güvenli grup, olsalar da çok hafif geçiriyorlar. Yatan hastalar arasında gençlerde bir artış trendi var, çünkü onların büyük bir kısmı aşısız. Aşısız olanlar en büyük tehlike altında olan grup.
Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş: Yoğun bakımda şu an toplam 32 hastamız var. Yüzde 20'lik artış oldu. Yoğun bakımda aşı takvimini tamamlamış kimse yok. Ya aşısız ya da aşı takvimini tamamlamamış kişilerden oluşuyor. Aşılama sayısı bayram sonrası arttı.
Gaziosmanpaşa EAH Başhekimi Doç. Dr. Hakan Başar: Bakanımızın dediği gibi 22 milyon civarında hiç aşı olmayan vatandaşımız var. İnsanlar ilk dozu ve ikinci, üçüncü dozu hızla olması gerekiyor bu piki önlemek için. Serviste yatan hastalar arasında hiç aşı olmamış olanlar yüzde 55, tek doz olanlar yüzde 35, iki doz aşı olup da hasta olanlar yaklaşık yüzde 10 civarında. İki doz aşı olan vatandaşların servise yatma oranı çok az. Yoğun bakımlarda yatan hastalarımızın yüzde 55'i aşısız. Yaklaşık yüzde 45 civarı da tek doz aşı olmuş hastalardan oluşuyor. İki ve üç doz aşı olanları şu an yoğun bakımda yatırmadık.
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi İdris Kurtuluş: Yoğun bakımımızda yatan hastaların yüzde 2'si aşılı ama yüzde 98'i aşısız hastalardan oluşuyor. Diğer büyük bir çoğunluk da iki doz Sinovac olup üçüncü dozunu henüz yaptırmamış olanlar. Vatandaşlarımızı aşı olmaya ikna etmemiz lazım. Çünkü bizim aşı karşıtlarımız yok, aşıya duyarsız kalan ya da tereddüt yaşayan bir kesim var.