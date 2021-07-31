Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan 50 bin yıldan beri dünyada yaşamış tüm insanların sayısına oranı yaklaşık yüzde kaçtır? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan 50 bin yıldan beri dünyada yaşamış tüm insanların sayısına oranı yaklaşık yüzde kaçtır? sorunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

ABD'de yapılan bir çalışmaya göre, günümüzde yaşayan toplam insan nüfusunun 50 bin yıldan beri dünyada yaşamış tüm insanların sayısına oranı yaklaşık olarak kaçtır?

Doğru cevap: A- 7

B- 17

C-27

D-37