Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 50 bin yıldan beri dünyada yaşamış tüm insanların sayısına oranı yaklaşık yüzde kaçtır?
Giriş Tarihi: 31.7.2021 22:29 Son Güncelleme: 31.7.2021 22:31

50 bin yıldan beri dünyada yaşamış tüm insanların sayısına oranı yaklaşık yüzde kaçtır?

50 bin yıldan beri dünyada yaşamış tüm insanların sayısına oranı yaklaşık yüzde kaçtır?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan ‘50 bin yıldan beri dünyada yaşamış tüm insanların sayısına oranı yaklaşık yüzde kaçtır?’ sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 50 bin yıldan beri dünyada yaşamış tüm insanların sayısına oranı yaklaşık yüzde kaçtır? sorunun cevabına ulaşabilirsiniz…

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan 50 bin yıldan beri dünyada yaşamış tüm insanların sayısına oranı yaklaşık yüzde kaçtır? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan 50 bin yıldan beri dünyada yaşamış tüm insanların sayısına oranı yaklaşık yüzde kaçtır? sorunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

ABD'de yapılan bir çalışmaya göre, günümüzde yaşayan toplam insan nüfusunun 50 bin yıldan beri dünyada yaşamış tüm insanların sayısına oranı yaklaşık olarak kaçtır?

Doğru cevap: A- 7

B- 17

C-27

D-37

ARKADAŞINA GÖNDER
50 bin yıldan beri dünyada yaşamış tüm insanların sayısına oranı yaklaşık yüzde kaçtır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA